腸病毒最快「本週進入流行期」單週就診人次破萬又添一重症

▲腸病毒即將進入流行。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

腸病毒拉警報！疾病管制署今（28）日指出，腸病毒上週國內門急診就診人次已破萬，預期最快本週進入流行期，另公布國內再確認1例腸病毒併發重症個案，為北部2歲男童，感染腸病毒71型。疾管署表示，容易引發重症的腸病毒71型，今年個案比過去兩年要多，提醒家長多注意，若幼童感染腸病毒，出現重症病徵一定要儘速就醫。

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疾管署疫情中心主任劉定萍指出，上週（5月19日至5月25日）國內腸病毒門急診就診人次共計10,025，較前一週增加16.8%，已接近流行警戒值（10,500人次），其中宜蘭縣、苗栗縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣已超過縣市流行閾值。

上週也新增1例腸病毒併發重症病例，疾管署防疫醫師林詠青表示，個案為北部2歲男童，5月上旬因陸續出現發燒、食慾不佳、手腳紅疹，診所就醫已經診斷腸病毒，三天後出現肌抽躍、嘔吐等症狀再次就醫並收治住院治療，中間觀察有下肢無力，走路不穩等症狀發生，所幸病況已改善康復。衛生單位調查個案同住家人都沒有症狀，推估為無明顯症狀感染源造成感染。

劉定萍表示，近期國內社區腸病毒檢出型別仍以克沙奇A型為多，不過腸病毒71型病毒活動增溫；今年腸病毒71型個案數高於2016至2018年同期，惟以輕症及散發病例為主。

疾管署副署長莊人祥表示，國內約每四年會出現一次腸病毒71型的流行，但此規律有被打破的情況，距離上一次71型大流行已經是2012年，2016年原預期流行但也沒有發生；今年71型個案雖有增加，但尚未看到類似流行時期的增加趨勢，會持續觀察。

莊人祥說，國內每年5月、6月是腸病毒流行且達到高峰時期，並在暑假之後疫情下降，也因此，本週起至暑假前為疫情重要觀察期，已請衛生單位做好相關準備。

林詠青提醒，相較其他腸病毒，腸病毒71型更容易引起的重症且病程變化快速，5歲以下嬰幼兒為高危險群，常見初期症狀包括39℃以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡（又稱手足口病）。

病情變化時易有嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，若未及時治療，易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症，請家長多留心。

今（2019）年累計12例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型6例為多，其他分別感染腸病毒D68型、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型。