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看皮膚、婦科、感冒「都被開抗生素」好困惑　藥師來解答

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▲▼感冒藥,藥包,吃藥,生病,藥袋。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲看醫師老被開抗生素？示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

撰稿：洪巧藍
諮詢專家：臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥劑科主任／雷才萱

Q：自己看皮膚科、婦科、感冒都有開抗生素，雖然是不同時間，但有點擔心吃過多，想問藥師這樣會不會有問題 或者應該怎麼預警，要自主和醫師反應嗎？

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥劑科主任雷才萱表示，因看診時間及用藥日期皆不同，如果是經醫師確診，有臨床使用需求，則必須按照醫囑將藥物服用完畢，才能有效治療疾病，避免抗藥性發生。

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雷才萱建議，看診時可主動告知醫師近期的身體狀況，包括疾病問題和用藥，醫師也可以透過健保卡查詢雲端藥歷，了解民眾近期的就診及用藥。

此外，除了需注意抗生素的副作用，抗生素也可能影響到腸胃道的好菌叢，可以就自身腸胃道狀況，像是發生腹瀉時，可以考慮適時的補充益生菌。

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關鍵字： 藥師站台 藥師雷才萱 北市聯醫 抗生素
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