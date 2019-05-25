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22歲女大生試用「直接塗」開架唇膏！　3天後慘痛崩壞…竟染「皰疹」

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▲▼22歲女大生試用開架唇膏「直接塗」　3天後腫痛…慘染「皰疹」！。（圖／趙昭明醫師）

▲22歲女大生試用開架唇膏，3天後慘染皰疹！（圖／診所提供）

生活中心／綜合報導

藥妝店架上擺滿琳瑯滿目的彩妝品，吸引許多愛美女性前往試用，最近卻發生一起恐怖案例，台北一名22歲的女大生直接試用開架護唇膏在嘴唇，3天後嘴唇腫痛還長水泡，嚇得就醫。皮膚科醫師診斷，試用品被用數次，受病原污染滋長微生物，判斷是共用護唇膏導致皰疹感染！

22歲的女大生跑到連鎖藥妝店，直接以上唇試用護唇膏，3天後又腫又痛，開始長水泡。收治患者的皮膚科醫師趙昭明指出，女大生就醫時嘴唇已經腫如香腸，「有塗到的地方都長了小皰疹！」她沒有熬夜、壓力大等問題，加上只有試色的上唇長水泡，診斷是共用護唇膏感染嘴皰疹，導致刺痛，至少要花一周時間才能根治。

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▲嘴唇,護唇膏,龜裂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲開架彩妝提供試用品，不少女性都會直接塗抹引發衛生、感染問題。（示意圖／資料照）

趙昭明指出，化妝品屬於私人用品，每個人使用習慣不同，開封後若使用、保存不當，很容易產生變質，甚至受病原污染滋長微生物，而細菌、黴菌感染通常就發生在口紅或唇膏，因為口唇的菌種繁多，當多人使用同一種唇膏產品就可能感染嘴唇炎、第一型單純皰疹，若感染到青黴菌、紅毛癬菌、白色念珠菌等真菌，還可能造成呼吸道、消化道疾病。

趙昭明也曾經收治過一名26歲主管，赴陸出差時與助理共用保養品，一開始擦了只覺得臉部又刺又癢，沒想到3天後整個臉過敏潰爛，回台就醫後才知，助理用的是控油保養品，其中的酸類成容易造成皮膚刺激，才會讓敏感性肌膚的她整張臉過敏變花臉。

▼化妝品屬私人用品，試用品容易孳生細菌、黴菌。（示意圖／資料照）

▲▼美妝,化妝,百貨,專櫃,保養,口紅,唇膏,眼影,粉底。（圖／記者周宸亘攝）

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關鍵字： 唇膏 試用 女大生 藥妝店 趙昭明 護唇膏
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