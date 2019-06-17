顧眼之前要先顧肝！養肝權威：除葉黃素...枸杞、決明子也行

健康醫療網／記者關嘉慶報導

中醫常說清肝明目，而且會建議食用枸杞和決明子，不但可養肝也可明目，甚至有人會食用葉黃素或是維生素A來顧目瞅，雖然維生素A可儲存在肝臟來應用；然而，養肝權威中醫師李深浦表示，一旦肝不好，維生素代謝異常，就無法輸送營養到眼睛；因此，追根究柢，還是要先養好肝，才能使眼睛獲得充分的營養，進而使眼睛亮晶晶。

吃中藥顧目瞅 肝臟健康就作用強



李深浦中醫師表示，中藥有很多與眼睛有關，例如石斛 、枸杞、決明子、山葡萄等；然而，吃下去是否有幫助，則要看肝本身是否能吸收應用，肝強則藥作用強，身體器官機能主導一切，而保護眼睛的葉黃素也一樣！李深浦醫師指出，有的人覺得葉黃素好，就一直加強，其實適當就好；因為肝臟健康就作用強，肝臟若是不健康，反而有副作用，因為食物沒問題，而是人本身有問題。例如有人吃補腎藥精神好，有人吃會火氣大、口乾舌燥；因此，若沒有不舒服就可以吃，內臟才有能力吸收消化。

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護眼之前 要先注意肝臟是否健康

「所以，護眼之前要先注意肝臟是否健康！」李深浦醫師解釋，相不要加心，加心變成想，就複雜，相是直接且實際，見相是自己的相，木與目是化學，木就是肝，地球有這麼多生機，植物有土地、有水、照太陽就可生長，是基本天然的生命，水生木就是所有的生物來養動物，人類動物要靠植物；所以，生命就是木，就是肝臟的化學與機能。

中醫五行理論 眼是肝魂與心神對焦

李深浦醫師說明，眼睛是肝臟的神，古代中醫稱眼是肝的魂與心神對焦，眼睛看進去是感應心神，也啟動了肝魂與肝臟的機能；所以，肝是住三魂。雖然中醫五行理論很玄，但卻是很可靠的學問。李深浦進一步解析，人的靈性是精神部分，是有能量，且是有生命的電波，心神可感動大腦，啟動三魂是啟動化學，男女相視是啟動慾望，西遊記中的孫悟空代表人心，豬八戒是食色性也，沒有肝臟是沒有慾望，這是很神奇的互動。

聽道要得道 要得到師父的功法

李深浦醫師語重心長的強調，生命離不開自己，照顧自己是一輩子的事，照顧另一半或朋友都是一時；自己若是不要太快老死，就要更加照顧自己的健康，要使得更活潑更有活力，這些知識及智慧要聽進去。李深浦醫師舉例，去聽道是要得道，是要得到師父的功法，就好像聽了金剛經沒有去做，聽了也沒有用。 也就好比明知眼睛的問題根源於肝，若是不好好保養肝臟，一天到晚只治標不顧本，緣木求魚，反而會使得肝和眼都沒有顧好。

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資料來源： healthnews.com.tw