靠化妝品沒用！臉上乾癟顯老「脂肪移植」減肥還能凍齡

▲倪宗聖醫師說明，脂肪移植最重要的核心關鍵就是提升脂肪存活率。（圖／健康醫療網）

健康醫療網／記者林怡亭報導

女性30歲後開始進入初老時期，一旦身體機能開始老化，肌膚就是最容易讓人看出老化的器官，隨著皮脂腺分泌下降，兩頰和眼周處變得乾燥，細紋悄悄出現，毛孔開始變得粗大，再加上膠原蛋白逐漸流失，影響皮膚彈力，使得臉部線條向下鬆垮，這時候一般人會選擇在保養品上加強，盡可能地維持膚質狀況。

老化問題對應的外觀變化

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當邁入熟齡，身體缺乏女性荷爾蒙，老化急速發生，外觀上的改變尤其明顯！如皺紋加深、臉頰凹陷等，單靠塗塗抹抹的保養似乎無能為力，主因在於這些就是身體逐漸老化的象徵，比如臉部骨質流失產生位移，深淺層脂肪萎縮形成凹陷下垂、真皮層膠原蛋白及彈性纖維的生成受阻，使得皮膚失去彈性缺乏支撐力。綜合以上臉部組織的老化動向，凹陷、皺紋、鬆弛也就成了顯著衰老的面容。

老化重建利器－自體脂肪移植

整形外科主治醫師倪宗聖指出，在臉部老化問題中，以凹陷為多數人求診困擾，因脂肪萎縮後即很難再增加，且凹陷的範圍較大、填補的需求較多，相較起微整針劑的注射，自體脂肪移植有相對高的性價比，因此成了多數人會選擇的改善方式；此外，年齡增長，身體上代謝功能也會退化，導致脂肪易囤積，但這些多餘的脂肪若是透過自體脂肪移植手術加以運用，就能同時達到減少身體脂肪數量的問題，又能解決凹陷問題，找回豐盈澎潤的臉蛋、提升年輕感，可謂兩全其美。

倪宗聖醫師進一步說明，脂肪移植最重要的核心關鍵就是提升脂肪存活率，關鍵點有三，一、抽取脂肪時需以低破壞性的方式進行，二、過濾純化步驟，三、填補手法能精確且穩定地移植，掌握了這三個關鍵點，縱然有部分注入脂肪細胞被吸收，依然能使填補手術達到不錯的改善效果。

雖然自體脂肪補脂技術雖已相當成熟，但過程及手術效果仍取決於手術醫師的經驗、專業與美感；因此，想要維持年輕而自然的面貌，尋找受過專業訓練的整形外科醫師，以及擁有較完善的醫療服務團隊的院所，如手術團隊含有麻醉醫師全程照護，才能確保手術品質與降低風險。

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資料來源： healthnews.com.tw