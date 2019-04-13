裝笨又愛觸碰！渣女「撒網捕你」都用5爛招　網淚跪：準到爆





▲喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招 綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！（影、圖／SKimmy 你的網路閨蜜授權提供，請勿任意使用）



網搜小組／綜合報導

你也曾經眼瞎被當初認為可愛、可憐又柔弱如同小白兔的女子搞得滿身傷，卻還執迷不悟嗎？身邊的朋友不斷勸你「她是渣女」，但被愛情沖昏頭的你卻無法接受這事實。 戀愛達人《SKimmy你的網路閨蜜》識破綠茶婊必備5種行為，身為女性的她深入分析「渣女」都在玩哪些把戲！網友們除了大讚她精湛的演技，也有人看完跪了，直呼「真的超準的」。

在分析綠茶婊前，必須先搞懂何謂「渣」？SKimmy解釋，為了得到利益或好處，而自私利用他人感情的人，即稱為「渣」！她也站在女性角度，深入分析渣女慣用的「撒網捕魚」5大爛招，呼籲網友們別再上當了：

1.習慣用肢體動作或言語暗示

是男人都難以抵抗！渣女懂得把自己利益最大化，只要是男人一個都不願放過，靠著「撒網」方式，把可供使用的男生全撈起來，再加上她們虛榮心旺盛，因此營造一種「有人疼才顯得多麼出眾」。

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SKimmy分析，渣女在面對陌生男性時，會釋放出「你有機會」的訊息，捧場各種爛笑話、走路偷拉你衣角、偷偷勾手、被逗得哈哈大笑時傾倒在你身上；反觀保守一點的，會和你有說有笑、適度稱讚你，各種「暗示」讓男人想入非非，自動上勾。

2.表現出弱者態度，吸引男生進貢

渣女懂男生「想當英雄」的心理！SKimmy分享，曾聽說一個渣女在音樂節上認識有錢小哥，某天開口吐漏自己下個禮拜要過生日，「我真的好羨慕朋友會幫她們過生日的人喔！我長這麼大都沒人幫我過過生日」，讓人心生一股憐惜，小哥差點暈船，索性小哥把這件事告訴渣女的共同朋友，才得知她去年的生日派對辦得超氣派，頓時讓有錢小哥醒悟了。

3.模糊話說一把罩，維持曖昧方便下次再度使用

渣女心態「不主動、不拒絕、不負責」，她們厲害之處，在於讓男生們覺得「她都是無心的舉動、是你動了心、是你愛上她、是你主動對她好」！當追求一段時間後想告白或確定關係，渣女會客觀的判斷「能不能呼嚨過去繼續使用」，倘若你剛好符合資格，就會被她們以模糊話術繼續釣著，像是裝可憐說：「我剛結束一斷感情，我覺得我好像還沒準備好」、「我真的好想跟你在一起喔，可是我覺得我還忘不了他，你能再等我一點時間嗎？」

SKimmy說，綠茶婊讓你覺得「她是愛你的」，只是有各種不同的不可抗力阻止她做這件事，「而你身為默默守護她的英雄，是不是應該要繼續的、任勞任怨守在她身邊予取予求，才能向她證明你至死不渝的愛情」。

4.裝笨掩飾自己的心機

太精明的女生容易讓人產生防備心！尤其渣女對於撒嬌、賣萌及裝笨等技巧信手拈來，明明想搶人男友，被抓包公審後，竟還能含淚和不知情友人哭訴「我覺得自己好笨好笨，怎麼連這樣會讓她生氣都不知道...」蠢一點的男生聽完後，還可能因此跑去找當事人理論。

5.神準識別能撈好處的人

SKimmy指出，對渣女而言，男女關係以利益為主要導向，她們不會花心思在不能為她們所利用的人，因此很快的能透過交談、互動識別男生對她們有沒有好感，判斷對方是否會進行接下來的其他付出。

究竟該如何防範渣女？SKimmy建議，要直男一眼看出綠茶婊玩啥把戲很困難，因此不管何時都要懂得堅守自己的「框架」，心中要有一把尺做為有所為、有所不為的底線，例如還沒交往別做太重大的事情、不送太貴重之禮物，追求3個月對方都在索取而未付出就果斷放生。男人們不因情感、慾望或其他衝動而自毀框架，就代表你不是個好被掌控的人，渣女會自動遠離你。

網友看完後除了大讚SKimmy演技精湛，還有人直呼「看完這部影片 我都跪下來膜拜了！！！ 真的超準的」、「利用別人的感情真的很可惡，以前真的遇過渣女不過我都替她感到可憐，兩三天就被我看破手腳」、「說得真好，而且神準啊！！ 」、「我還真的遇到渣女，說甚麼還沒準備好卻背地裡已經有男朋友 WTF﻿」、「其實難的不是分辨渣女，而是很多男生自己暈船不肯面對現實...﻿」。