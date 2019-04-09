赴內蒙古旅遊注意！今年首例H7N9現蹤　旅遊疫情升至二級警示

▲疾管署疫情中心主任劉定萍。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署金（9）日表示，中國大陸確認今年全球首例H7N9流感病例，可能感染自內蒙古自治區，基於當地可能具環境暴露風險，即起提升該自治區新型A型流感旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），國人若前往必須多注意防範。

疾管署疫情中心主任劉定萍指出，我方於本月5日接獲中國大陸通知甘肅省酒泉市新增1例H7N9流感病例，個案為82歲男性，上月18日發病，31日住院治療，病情嚴重，活禽暴露史不詳，可能暴露地區為內蒙古自治區阿拉善盟。

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除內蒙古自治區外，目前中國大陸廣東省、安徽省、福建省、北京市、廣西壯族自治區、江蘇省、湖南省、雲南省新型A型流感旅遊疫情建議列為第二級警示（Alert），其他省市列為第一級注意（Watch）。

劉定萍表示，全球前一流感季累計3例H7N9流感病例，其中1例死亡，均發生於中國大陸，觀察近兩年H7N9病例數明顯較往年減少，可能與中國大陸實施家禽H7N9流感疫苗接種有關，不過評估仍將持續出現人類散發病例。

疾管署指出，H7N9流感絕大多數為禽傳人，人傳人罕見，僅有零星病例。初期症狀為發燒、咳嗽，可伴有頭痛、肌肉痠痛、畏寒和全身倦怠。重症患者多在發病3至7天出現嚴重肺炎，並快速進展成呼吸衰竭、敗血性休克，甚至多重器官功能障礙；H7N9流感發病個案致死率為30至40%。

提醒國人前往中國大陸，應落實「5要6不」原則，5要：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；6不：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

全球自2013年迄今累計1,568例H7N9流感病例，其中615例死亡。通報來源包括中國大陸（1,537例）、香港（21例）、澳門（2例）、加拿大（2例）及馬來西亞（1例），另我國共確診5例H7N9流感病例，均自中國大陸移入，其中2例死亡。