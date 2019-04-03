體重破百...胖到停經！少女縮胃手術甩52公斤3年沒復胖

▲萬小姐術後3年體重持續維持減重52公斤後的體重沒有復胖，月經也變得規律。（圖／奇美醫學中心提供）

生活中心／綜合報導

一名26歲的萬小姐因多囊性卵巢症候群問題，高中時體重逐漸增加至99公斤、無月經等代謝異常，曾嘗試3年飲食、運動及其他減重效果都不佳，到奇美醫學中心一般及消化外科主治醫師林逸峯門診就診，採用袖狀胃切除手術後，體重由105公斤下降至53公斤，術後3年體重持續維持減重後體重53公斤，沒有復胖，月經也變得規律。

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▲謝小姐3個月內體重下降8公斤、腰圍減少4寸。（圖／奇美醫學中心提供）

另外，也有一名45歲77公斤的謝小姐因肥胖及長期足底筋膜炎困擾，曾嘗試各式減重效果不佳，常常減重後一陣子體重又逐漸復胖，因此到奇美醫學中心營養諮詢門診就診，經營養師劉珮芬評估後，轉介至代謝減重團隊門診，才得知罹患高血糖和高血壓，醫療團隊和她討論並訂出飲食減重方針，也依個人化規劃8週減重課程，3個月內體重下降8公斤、腰圍減少11公分、糖化血色素由6.6%下降至標準值5.7%，她開心的說到，可以重新買新褲子了！

▲奇美醫學中心一般外科主治醫師林逸峰（左二）及營養科主任劉美媛（右二）跨科減重團隊與成功案例萬小姐（左三）及謝小姐（右四）共同合影。（圖／奇美醫學中心提供）

依據世界衛生組織（WHO）顯示，肥胖相較健康體重者發生代謝症候群，（如糖尿病、血脂異常）達2至3倍以上風險，且十大死因包括惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化、高血壓性疾病以及慢性腎臟病等，也與肥胖有關，其生活品質可能也會受到生理及心理的改變而受到影響，但肥胖病人若於半年內降低現有體重的5至10％，就能改善心血管代謝疾病風險。

▲營養科主任劉美媛代表醫院上台說明召開跨科減重成果記者會的用意。（圖／奇美醫學中心提供）

現今許多民眾對減重仍有著錯誤的飲食習慣、缺乏運動習慣和服用來源不明的減肥偏方，反而導致體重不降反升，奇美醫學中心整合多科團隊，在病人首次就醫時，醫師會以醫病共享決策方式，和病人討論減重方針（飲食、運動、藥物及減重手術）進而提升病人減重動機，接著由營養師給予個人化8週飲食課程規劃，此外，也加上運動輔助，以提升減重效果，若經半年在飲食、運動和藥物方面的減重成效仍不佳，可轉以減重手術治療。

減重手術健保適應症包括，（1）身體質量指數≧40kg／m2或身體質量指數≧35kg／m2合併高危險併發症（如糖尿病、高血壓及呼吸中止症候群等）。（2）年齡在18至5歲。（3）無其他內分泌疾病引起之病態肥胖。（4）無酗酒、嗑藥及其他精神疾病。（5）經由精神科專科醫師確認精神狀態健全者，即可以減重手術治療，提升減重成效。