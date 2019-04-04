肌膚初老、顯老、臭老三部曲成熟女危機！醫師教你「越動越美」

▲肌膚老化要怎麼挽救？(圖／達志示意圖)

記者洪巧藍／台北報導

女性隨著年紀增長，漸漸發現肌膚彈性光澤不如以往，甚至開始面臨初老、顯老、臭老三部曲。皮膚科醫師表示，熟齡肌膚保養重點應放在保濕，此外，平時定期運動增加身體新陳代謝以及強化肌力，可以讓氣色變好也不容易產生皺紋，讓自己「越動越美」。

開業皮膚科醫師趙昭明表示，女性膚質轉變為熟齡狀態，原本不會有的敏感、暗沈、細紋、斑痕、下垂、乾燥等老化症狀一一浮現。依照年齡區分，女性約在25歲就會開始出現老化跡象，此時稱為「初老」，接著35歲以後正式邁入熟齡肌，也開始有「顯老」的情況，55歲以後更會轉變成「臭老」，要延緩、避免這樣的情況，保濕工作相當重要。

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▲開業皮膚科醫師趙昭明。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

趙昭明表示，保濕做得好，臉部的水分油脂達到平衡，皮膚角質層獲得完整保護，能修復肌膚，讓皮膚呈現健康狀態。35歲前的保濕以清爽為主，可使用保濕化妝水、精華液、保濕乳液，晚間也可以使用保濕面膜；至於35歲以後熟齡肌，除了基礎保養也可以加入功能性的保養品，而最後一步驟的乳液則可視膚質改用更滋潤的乳霜。

此外，運動也有助於改善膚況！趙昭明說，女性40歲開始逐漸進入更年期，此時代謝變慢、身體功能變差，也會影響皮膚狀態。而運動可以刺激荷爾蒙，增加新陳代謝，氣色也會跟著改善；而肌力增加則可以讓皺紋不容易產生；運動也有助於改善睡眠情況，減少暗沈，整體而言讓自己不會顯得蒼老。

▲快走無氧運動。

至於會怎麼建議女性運動，趙昭明說，可以依照自身情況每天安排半小時到1小時的運動，一半時間做無氧運動如：跑步、快走，來增加身體代謝，另外一半時間則可以做有氧運動如：瑜珈、肌力訓練等讓肌力增加，特別建議做下肢、腹部的訓練。

體適能教練陳威廷提出兩個簡單的肌力訓練動作供參考，第一個是站姿進行的「分腿蹲」，基本動作雙手插腰、腳前後跨步，接著身體直直往下蹲，動作以稍緩慢的速度進行，可以鍛鍊臀部、下肢，需特別注意後腳必須保持腳跟朝上，前腳則保持垂直。

第二個則是躺姿的「仰臥屈膝」，拿家裡的枕頭、或者背包等稍有重量的物品放在胸前，屈腳上抬到碰到物品後換腳，可以做腹部肌力鍛鍊。

▲站姿進行的「分腿蹲」。

▲躺姿的「仰臥屈膝」。