「大痣不愚」醫師教您自我檢查　辨別「好痣壞痣」防皮膚癌

▲▼良性的痣通常對稱性佳、邊緣平滑、顏色均勻（上圖）。但若痣突然出現變化，建議求診詢問醫師。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

人身上都存在不同的大小痣，痣是由黑色素細胞之一的「黑色素細胞痣」所形成，當痣細胞聚合在一起，即成為「痣」，羅東博愛醫院表示，若痣或深色斑塊出現變化、皮膚出現黑色斑塊、指甲面內出現深色條紋，就有可能是皮膚癌，建議民眾趕緊求診，避免惡化。





羅東博愛醫院皮膚科主任張景皓表示，依據分布位置，痣可分為接合痣、真皮痣與複合痣。其中接合痣位於表皮層內，通常較表淺，真皮痣則位於真皮層，多為較大、突起較明顯或長毛的痣，而複合痣存在於表皮層與真皮層之間，大小一般介於接合痣與真皮痣。



「痣若無害，通常不會引起民眾困擾」張景皓說，民眾若對痣的位置與美觀有所顧忌，可到醫院雷射、電燒或手術切除等方式去除，但除良性的痣外，若發現皮膚上的痣或深色斑塊出現變化，民眾也不能輕忽。



張景皓指出，惡性的黑色素瘤常有5項明顯特徵，若身體上的斑塊或黑痣出現上下左右不對稱性、邊緣呈現不平滑甚至鋸齒狀、顏色出現變化或深淺不一、突然變大且大於6毫米或突然快速隆起，指甲面內出現深色條紋，一旦有類似情況出現，甚至伴隨滲液、脫屑或潰爛時，應儘速就醫，透過皮膚鏡檢查。



張景皓提醒，黑色素瘤好發部位為四肢末端，初期不痛不癢，易被民眾疏忽，然黑色素瘤一旦病發，有一定致死率，若能早期發現，治療效果較佳，建議民眾平時應自我檢測。