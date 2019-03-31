吃偉哥也沒用！帥醫「床上超母湯」DIY也悲劇...妻淚奔躲回娘家



▲帥哥醫師不只床上不行，就連自己來結果也超悲劇。（示意圖／記者陳俊宏攝）

文／性健康管理師童嵩珍



「老師，我最近真的很痛苦，不知道我老公還有沒有救？」小敏說她與老公之間的情況在治療一段時間後依然沒有任何進展，最近甚至吃偉哥都是忽軟乎硬的，真不知道未來該怎麼辦？



「我天天都做惡夢，甚至不敢回到他和我的新房，每次依老師的交代幫他做練習時，都好像在做一個不可能完成的夢，他勃起的狀況不佳，我也受影響，他緊張我也緊張，甚至我都已經搬回娘家不想再回去了。最近我們又大吵一架，他甚至連去做人工陰莖的想法都有了，您覺得我們還有救嗎？」



小敏的先生不是個普通人，而是一位剛考上職業資格的年輕醫生。和老婆認識兩年才決定結婚，他們因為非常在意婚後的第一次，所以婚前都沒有發生過任何的性行為，也不知道性生活的難題會真的出現在他們身上。小敏說，結婚前，老公是位自信滿滿、意氣風發的小帥哥，是醫院裡的風雲人物，很多人倒追他，她覺得能在眾多競爭對手中拔得頭籌，能嫁給他是她今生最幸福的選擇。不料在婚後，他們的第一次竟是如此難堪，她不知為什麼就是勃起不了，隔天再試，隔隔天又試，答案依舊與第一天相同，都有陰影了，太擔心這樣下去是不是會壓力越來越大，越難出現轉機了。

因為這件事一直完成不了，小帥哥老公開始愧疚，尋求很多學長的幫助，當然有泌尿科的學長建議他乾脆吃藥，先找回自信再說，也有精神科的學長要他吃抗焦慮的藥壓壓驚，但所有的處方到他身上卻是一點效果都沒有。



▲因為床事不合，導致夫妻關係逐漸崩裂。（示意圖／CFP）

漸漸的，他對自己開始缺乏信心，做什麼決定都要看一下老婆的想法，家裡大大小小的事都不敢說個準，小敏覺得她好像不是中什麼大獎，而是看錯大獎，以前她引以為傲的、那個可以依靠的男人，現在卻是她要去拯救的小女人？都一年了還無法順利行房，常常就是三天一小吵，五天一大吵，吵完後她發現她也待不下去了，就賭氣回娘家住個幾天，直到發現性的問題是真有地方可以解決，真需要好好面對並且治療了，才開始有一些新的轉機。

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很不幸的，一切並沒有如他們預期的這麼順利。在治療時，我們一直以為是單純的焦慮，其實不然，因為在詢問後發現他連自己的自慰勃起都不是很理想，甚至未勃完全即已射精。有溝通過，但他卻沒有明顯的自覺。因此在接下來的回家練習，隔幾天就會傳訊給我說：「還是一樣」，問他如何的一樣？他說：「就是做愛不行」。



帥哥醫師要的是一百分的做愛成功，但萬丈高樓平地起呀！你也得要先自己能正常才能考慮到兩人在關係上的磨合，是不是？但是，我想可能是真的太心急了，從頭到尾不管我怎麼解釋，他好像忘了要先有正常這件事，一直和我魯（吵）他到底什麼時候才能好？



我會給他時間經過否認及悲傷到認識自己的狀況、到接受的，但是真的要有耐力、耐心和他慢慢磨才行。



幾個月之後，個案的狀況已漸漸有了轉機，不只他開心，我也開心，但老婆並沒有，因為這不是兩個人的（做愛），而是他自己自慰時的狀況。一如以往，老婆不管是因為擔心面對他的失敗太多，陰影太多，或是想留給他最大的練習空間，反正兩人早已經成半分居狀態。而他現在最重要的問題不是自己，而是如何突破與老婆之間自在在性上相處的難題，但結果因驗收成果不順利，最後就是功虧一簣，全部打回原形，在文章開頭的第一句即是。



▲夫妻因無法順利行房天天吵架，妻子甚至躲回娘家。（示意圖／取自LibreStock）



再一次的治療時，我和他們夫妻解釋，狀況並不如他們所言的這麼糟，希望他們能回家多做一些兩人性生活上的磨合，但個案堅決，「這是男人的事」，不想讓老婆參與，確切的說，應該是不想讓老婆又再度對他失望。依然每天回到家就只想把自己關在房間裡好好的鍛煉，沒想到這一鍛鍊就是一兩個月不和小敏做任何的性與非性的接觸，小敏在不知情的狀況下更是難過，她覺得她就是嫁給了一個每天鍛煉不和她相處的男人，甚至淚訴「他明明陽痿，為什麼還要娶我？」。



弄巧成拙就是如此。明明是非常在意老婆、希望能給老婆性福的一樁美事卻因為害怕而變成逃避。每天的訓練就是為了有一天可以上戰場一舉拿下冠軍，但別忘了，一個人的訓練和兩個人的訓練畢竟不同，所有的比賽都還有友誼賽，初賽，到最後的決賽呢！所以，最後他們兩個人的問題已經不是出在個案本身的性功能上，而是在兩個人無法面對一起做愛的這個關卡上了。



性功能障礙為什麼要好卻不能完全，答案在，我們要求的好是希望能開心做愛好，但大部分不好的原因不是出在一個人的鍛鍊上，而是在如何說服伴侶幫助他們度過不成功時的焦慮上，這是未來獨身（光棍）久了，最大會面臨的難事呀！

本文作者：童嵩珍，現任嵩馥性健康管理中心主任。

童嵩珍由樹德科技大學性學研究所畢業，曾至美國及德國進行性治療訓練，運用非藥非刀的方式介入性治療的領域。2006年開始從事性治療工作，主張以物理訓練及心理疏導為基礎，成功將性治療納入兩性關係中。

本文經授權轉自：嵩馥性健康管理中心