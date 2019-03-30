感冒時貿然停用降血壓藥　當心血壓反飆升

▲有些感冒藥會引起血壓不穩，此時貿然停用降血壓藥更危險，資料照。（圖／記者黃克翔攝）

文／藥師董秀花

Q：感冒時可停用降血壓藥嗎？

A：不可以任意停用降血壓藥物，但若感冒藥物影響到血壓控制時，請迅速回診。高血壓病人於感冒就醫時，務必告知醫師正在服用的藥物，由醫師或藥師協助判斷藥物交互作用，開立正確、適合的處方藥品。

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在季節交替、太過勞累或者免疫力下降時，感冒就可能伺機而入。針對感冒時常見的症狀，感冒用藥依其用途可分為止痛解熱、解鼻塞流鼻水、祛痰止咳、止吐止瀉等。其中的解熱止痛劑，如果選用的是非類固醇消炎止痛藥，可能會產生血壓上生的副作用；另外，治療鼻塞流水的藥物，如果含有假麻黃素鹼（pseudoephedrine），因為會使血管收縮，達到緩解鼻塞症狀的效果，但也會產生血壓升高、心悸、焦慮等不良反應。因此，感冒期間如果驟然停用降壓藥物，不僅高血壓沒有控制好，甚至可能會因為感冒要的副作用飆得更高，是很危險的。

養成定期正確測量血壓的良好習慣，對高血壓病人很重要，尤其是身體不舒服，如感冒期間血壓可能發生變化，要更頻繁確認血壓。如果感冒藥真的讓血壓不穩了，請立即回診就醫。

下次如果不小心又感冒了，就要告知醫師上述情形，請醫師更換藥品或處方外用藥物，來減低感冒要對血壓的影響。當然，每年定期接種流感疫苗、健康的飲食和生活作息，流行性感冒季節避免出入公共場所，養成良好衛生習慣，降低罹患感冒的風險，才是維持健康的不二法門。

★本文經中華民國藥師公會全國聯合會授權，摘自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》。

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