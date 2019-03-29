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OL外表像女生卻有睪丸　6hrs「重建陰道」淚喊：我是正常人

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▲▼。（圖／中醫醫藥大學附設醫院新竹分院提供）

▲男性女性化症的患者，外表像女生，卻長有睪丸。（圖／中醫醫藥大學附設醫院新竹分院提供）

生活中心／台北報導

「我終於重生了！成為一個正常人！」34歲的周小姐是「46+XY」俗稱「男性女性化症」患者，雖然有著睪丸但睪丸素沒有發揮功能，從小到大遭受異樣的眼光，聽從醫師建議做完「新陰道重建手術」超感動，現在已有穩定工作、交往對象，過著正常的生活。

中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科顧問余堅忍憶述，周女為了想要擁有正常人生活前來求診，施以「新陰道重建手術」，使用中華民國以及美國專利「分離式空心多孔陰道模具」，經過約6小時手術，6至7天的休養就出院，周姓患者現在已有穩定工作並且有交往的對象，過正常的生活。

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▲▼頭痛,痛苦,生病,上班族,壓力,頭痛,感冒,女性。（圖／視覺中國CFP）

▲男性女性化症相當罕見，大約每5000人至1萬人會出現1位。（示意圖／視覺中國CFP）

余堅忍還提到另一位32歲的陳姓患者，當年正值青春期的年紀，要好的女同學互相討論月經或交換衛生棉，自己卻完全沒經驗，開始感覺自己不正常，懷疑自己有甚麼怪病，就在書包放了衛生棉 ，如果有人忘了帶，就故意拿出來借她們證明自己「很正常」，最後手術喜獲新生，現在也結婚了。

陳女向余表示，「想把我的故事寫出來，如果你或你的家人朋友是像我一樣的特殊姊妹，請你們一定要有信心， 我知道非常不容易，但當你勇敢面對追求自己的人生，幸福就會隨之而來，世界很大，把自己準備好，一切都有希望！」

余堅忍表示，根據此病症的發生率推估，每5000人至1萬人會出現1位，台灣約有1200位女性罹患「先天無陰道併子宮發育不良徵候群」，出生後即無陰道、無子宮，這些人除了無陰道、子宮外，其餘皆與正常人無異，但多數患者選擇在暗處自怨自艾，也找不到管道理解此病症，亟需心理上的支持。透過陰道重建手術擁有性生活，擁有甜蜜家庭，擁抱溫暖。

余堅忍這17年來共為20 名「先天無陰道併子宮發育不良徵候群」女性動手術，最小19歲，最大58歲，平均年35.7 歲。

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