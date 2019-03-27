【愛滋病】雞尾酒療法　穩定服藥利己利人早篩就好

▲成醫感染病科李佳雯醫師表示，由於雞尾酒療法藥物的進步，病患穩定服藥的狀況下，疾病走向慢性化，感染愛滋病毒已不再是「世紀黑死病」，感染者也可以回復常規生活。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

成大醫院自1988年開始提供愛滋病毒感染者醫療照護，截至2018年底，已有超過2000名感染者接受醫療照護，感染病科李佳雯醫師表示，目前已有超過9成病人達到病毒控制良好的成效，和全台灣的治療水準並駕齊驅，且達成國際推動的「90-90-90」治療目標中第3個90的國際標準。

李佳雯醫師表示，對於愛滋病毒感染者的治療，因為雞尾酒療法的進步，國際上積極推動「90-90-90」的治療目標：90％的感染者知道自己的感染狀態，90％知道自己狀態的感染者開始接受雞尾酒療法，以及90％接受雞尾酒療法的感染者，達到病毒量抑制的狀態；希望藉由這樣的治療目標，期望達到越多的感染者可以接受有效的治療。

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李佳雯醫師指出，近年許多大型研究發現，愛滋病毒感染者在雞尾酒療法的治療下，除了可以維持健康的身體狀態外，也可以減少把病毒傳染給其他性伴侶的機會。研究顯示，當感染者血中的病毒量可以被壓抑到非常低的數值，甚至下降到驗不到的門檻，會在性行為過程中把病毒傳染給性伴侶的可能性微乎其微；在數個大型研究中，幾千個追蹤人年中，沒有1名陽性感染者，在病毒量達到抑制後還把病毒傳染給他的陰性伴侶。

除此之外，「治療即預防」的概念也在母子垂直傳染亦達到很好的功效，藉由有效的治療及完整的醫療照顧，愛滋病毒感染的孕婦也幾乎不會將病毒傳染給她的小朋友。因此，愛滋病毒感染者如能好好服藥，且把病毒抑制到很低很低的程度，不僅可以維持自己的身體狀態，還可以保護身邊的人不會受到愛滋病毒感染，是個一兼二顧、利人又利己的做法。2018年全台灣的陽性感染者通報數，比前年下降了2成左右，顯示有效的治療是可以減少愛滋疫情的。

李佳雯醫師表示，由於雞尾酒療法藥物的進步，從一天服用10多種不同藥物，進步到一天1顆，甚至以後可能有長效針劑的問世，屆時治療更方便。在病患穩定服藥的狀況下，疾病走向慢性化，感染愛滋病毒已不再是「世紀黑死病」；因此，早期診斷，早期治療，病毒量可以控制得宜，免疫力可以逐漸回升，感染者也可以回復常規生活。

李佳雯醫師提醒指出，雞尾酒療法雖是預防愛滋病毒感染的重要方法之一，但及時的篩檢、保險套使用、暴露前和暴露後預防性投藥，甚至是友善的就醫環境，讓有感染風險的人們願意接受適切的醫療處置，都是可以有效降低愛滋疫情的方法。

李佳雯醫師表示，藉由越來愈多的科學方法，全世界正攜手努力邁向愛滋0感染的目標，台灣也要一起為減少愛滋疫情而努力。