肩爆腫如拳！他骨頭被「細菌啃食2.5cm」染肺外結核：沒很不舒服

點評: 骨頭被細菌啃食...也太可怕了吧！



▲阿公因染肺外結核導致左肩骨頭被細菌啃食。（圖／彰化醫院提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導



一般人聽到「肺結核」，第一時間聯想到的只有肺部會感染結核菌，並會引發咳嗽難以治療。但一名80歲陳姓阿公，結核菌竟侵襲其左肩鎖骨，造成左肩腫大如拳頭，且肩峰處的鎖骨關節被結核菌「啃食」2.5公分，為少見的肺外結核。醫師指出發生在該處的情況非常罕見。

收治個案的彰化醫院骨科醫師洪宗賢指出，患者就醫時左肩柔軟腫大如拳頭，一般考慮為良性囊腫或脂肪瘤，於門診進行測試性抽吸，呈現部分均勻暗黃液體，但卻不像化膿組織，並且有一大部分因腫脹無法抽出，感覺並不單純。因為若是脂肪瘤切開應為一坨脂肪，若為囊腫也應抽取的順而腫脹消除。此外，在X光檢查發現鎖骨肩峰關節有被侵蝕情況，若為細菌性侵蝕，也應化膿、紅腫、發燒，但以上症狀患者都沒有。

陳姓阿公表示，約1年前他開始覺得左側肩膀有點腫脹，但因為沒有很不舒服，自以為只是一般的脂肪瘤，並不在意，後來左肩越來越腫，還有些痠痛才就醫，沒想到的是結核菌感染，更沒想到的是，骨頭被吃了都不知道。



▲患者左肩滿布上百顆淡黃色米粒狀脂肪球組織。



洪宗賢指出，安排患者進行手術切除，切開後發現滿布上百顆淡黃色米粒狀脂肪球組織，切除清創後將檢體送驗，發現竟是結核菌作祟。他說，若沒找出病因，僅對患者進行患部抽吸，可能會反覆腫脹，更嚴重恐造成結核菌向周邊侵犯，若進入淋巴或血液，有引發細菌性或瀰漫性肺炎之虞，慢性病患長者也恐將引發其他併發症。

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骨頭都被吃了，患者竟無痛覺？洪宗賢表示，結核菌繁殖慢，蠶食骨頭，沒有造成化膿、膿瘍等急性疼痛，而且阿公的鎖骨穩定度還沒受到影響，活動力還好，才沒有大的疼痛感。他強調，阿公並無肺結核病史，可能早已感染結核菌，免疫力下降後發病，而大部份肺外結核菌感染的病患不見得有明顯症狀，往往只是患部痠痛及倦怠，所以，若是身體患部的腫脹經抽吸後又反覆發生，可能得懷疑是結核菌。

台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長、彰化醫院胸腔內科主任黃伊文表示，結核菌非常頑固，透過空氣傳染，經過肺部，大部分在肺部著床發病，會出現咳嗽2週以上、發燒甚至咳血等症狀，稱為肺結核，俗稱「肺癆」，若在身體其他地方發病稱為「肺外結核」，比率較少，約10%，偶於肝臟、肋膜、脊椎、淋巴、泌尿道等處發生，至於發生在肩峰鎖骨關節的位置非常罕見。