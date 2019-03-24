綠光雷射　攝護腺汽化手術改善排尿不用再吃藥了

▲成大醫院斗六分院泌尿科戴大堯醫師指出，攝護腺肥大是老人化社會的共同問題，攝護腺「綠光雷射汽化手術」，可讓排尿變得順暢，也不用再吃藥了。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

72歲張老先生，數年前開始有排尿不順的感覺，半夜也要起來上廁所3、4次，就醫後檢查發現為攝護腺肥大，開始服藥後，狀況改善了不少，但是後來排尿狀況又變得愈來愈差，甚至還曾經因為尿不出來而掛急診放置導尿管，在醫師建議下，老先生接受攝護腺「綠光雷射汽化手術」，排尿變得順暢，也不用再吃藥了。

成大醫院斗六分院泌尿科戴大堯醫師指出，攝護腺肥大是老人化社會的共同問題，據流行病學統計，攝護腺肥大的發生率隨著年齡增加而遞增，50-60歲男性約55％有此問題，而80歲以上的男性則高達85％。

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攝護腺肥大，是攝護腺的腺體增生而擠壓、阻塞了尿道，造成排尿的流速變慢、斷斷續續，肚子需用力解尿或是有尿不乾淨的感覺；有的患者會以日間、夜間頻尿，或是尿急、尿失禁等症狀表現。

戴大堯醫師說，攝護腺肥大的症狀輕微時通常會先以口服藥為主，若症狀嚴重、口服藥效果不佳，或是出現反覆感染、反覆尿滯留、膀胱結石等情況則會建議做攝護腺縮減手術。

至於攝護腺手術，主要是在麻醉下經由尿道內視鏡，將攝護腺的組織儘可能去除，傳統的作法是以電刀將攝護腺組織一片一片刮下再止血，手術時間較長且出血量較多。

戴大堯醫師表示，近年攝護腺手術以綠光雷射為新選擇，利用雷射的特性，經由攝護腺中的血紅素吸收雷射能量後，讓攝護腺組織直接汽化，省去刮除組織及止血的時間，術後疼痛時間大幅減縮，尿管放置天數亦減少，不需臥床太久即能出院回歸日常生活。

戴大堯醫師表示，目前成大斗六分院目前所使用的雷射是最新的第3代綠光雷射XPS系統，手術器械及設備已升級到與醫學中心等級的台南總院相同。其新的雷射光纖設計及水冷系統提高攝護腺汽化的效率，有效降低手術時間及出血量，對於合併許多慢性病或服用抗凝血劑的高出血風險患者，能獲得較高的手術安全性。只是健保尚未給付雷射攝護腺手術，患者須自費約16、7萬元，民眾可善加利用。