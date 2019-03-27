HPV感染力驚人！戴套仍可能感染　醫：疫苗防禦力9成以上

▲長庚醫院小兒感染科教授級主治醫師、兒童健康研究部主任黃玉成說，美國曾做過許多HPV篩檢，全美3億人口約有8千萬名HPV感染者，一年HPV新感染數高達1400萬例。（圖／醫師提供）

生活中心／綜合報導

人類乳突病毒(HPV)感染是誘發子宮頸癌、生殖器癌、口腔癌等多種癌症的重要致病因，且感染力十分驚人。根據美國調查指出，男女性一生中都會感染一種型別以上的HPV，2013年的調查也發現，40%女性被驗出HPV，而男性感染率更高達45%，顯示感染HPV的情況不容小覷。「HPV感染在美國相當普遍。」長庚醫院小兒感染科教授級主治醫師、兒童健康研究部主任黃玉成說，美國曾做過許多HPV篩檢，全美3億人口約有8千萬名HPV感染者，一年HPV新感染數高達1400萬例。不過，10個感染者中有9個會在1-2年清除掉，只有少數會成為持續性感染，之後發生癌前病變甚至侵襲性癌症。

台灣雖然不像美國有豐富的HPV篩檢數據，社會風氣也較為保守，若以美國的發生率再減半來推估國內一年HPV新感染者約60萬人，黃玉成主任表示，目前已知HPV型別共有200多種，其中又可分為「低致癌型」與「高致癌型」兩類，前者如第6型、第11型，容易造成生殖器疣(俗稱菜花)等疾病；後者如第16、18、31、33、35、52、58型，恐會增加女性日後罹患子宮頸癌、陰道癌，男性感染則可能罹患陰莖癌、肛門癌、口腔癌、頭頸部癌症等風險。

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▲醫師建議施打疫苗可預防HPV。（圖／取自免費圖庫pixabay）

「性行為接觸是感染HPV的主因。」黃主任說，HPV傳染途徑主要來自不安全性行為，因此保持安全性行為是預防HPV的方式之一，然而保險套僅能保護有覆蓋到的地方，病毒仍有可能透過皮膚接觸傳染，因此想全面預防HPV入侵，除了安全性行為，男女性皆須施打疫苗加上女性定期抹片檢查，達到完整預防。

黃主任指出，目前台灣核准上市HPV疫苗共3款，分別是二價、四價、九價HPV疫苗，二價疫苗可防範第16、18型，四價疫苗除了16、18型，還能預防6、11型導致的菜花，而九價疫苗可預防的範圍更廣，除了前述4種病毒，對於31、33、35、52、58型也有保護效果，可避免HPV演變成癌症，防護力更是超過9成以上。

根據台灣食品藥物管理署核准的疫苗適應症，男性可施打四價或九價疫苗，女性則3種疫苗皆可施打。黃主任表示，目前全球有10多國男女生皆施打HPV疫苗，全世界有80多國也將HPV疫苗列為公費疫苗接種項目，而世界衛生組織(WHO)更公開呼籲，HPV引起的疾病是可以透過施打疫苗而事先預防的，因此建議民眾應施打HPV疫苗以防範子宮頸癌及人類乳突病毒感染所造成的相關疾病危害。