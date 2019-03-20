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5歲男童高燒1星期！　醫見「草莓舌」嚇：最棘手的川崎氏症

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▲▼醫生解釋川崎氏症的特徵。（圖／豐原醫院提供）

▲醫生解釋川崎氏症的特徵。（圖／豐原醫院提供，下同）

生活中心／綜合報導

「川崎氏症」常常造成5歲以下孩童持續發燒，但因病因不明被兒科界稱為最棘手病症之一，如果孩子身上沒有5項明顯症狀，往往容易被忽略。一名5歲男童，3月初時發高燒到38度，而且時間長達一星期，被送往豐原醫院診治，醫生發現他眼睛、嘴巴有異樣，安排心臟超音波檢查，確診男童罹患川崎氏症。

男童就醫時，雖然已持續發燒38度達一個星期，眼睛紅但無分泌物，加上嘴巴乾裂，只出現其中2、3種症狀，診斷相當不易，醫生進而幫他安排抽血、心臟超音波掃描。小兒科主任馬志豪表示，「川崎氏症」主要有5項明顯典型症狀，眼睛紅但無分泌物，草莓舌、嘴巴乾裂，手掌、足部紅腫，身體軀幹出現疹子以及頸部淋巴結腫大。

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小兒心臟科醫師林聖哲解釋，「川崎氏症」冠狀動脈周圍會有發炎反應、血管擴大或產生動脈瘤的狀況，也可能出現二尖瓣逆流或是心包膜積水情形，甚至造成心臟收縮功能不良。男童的冠狀動脈明顯發炎，確診罹患川崎氏症，經過高劑量免疫球蛋白治療，已經在一周後出院返家。

據了解，川崎氏症主要以免疫球蛋白治療治療，醫生會在一定時間內每公斤施打2克，之後再觀察發燒的情形，大部分八成五的小孩都能獲得改善，只有10％至15％的小孩有有反覆發燒的情形。

▲▼川崎氏症的5個明顯特徵。（圖／豐原醫院提供）

▲川崎氏症的5個明顯特徵。（圖／豐原醫院提供）

關鍵字： 川崎氏症 草莓舌 發燒 馬志豪 林聖哲 豐原醫院
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