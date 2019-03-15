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抽菸40年喉嚨全爛掉！　老菸槍「罹癌成啞巴」：如果生命能重來

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▲餐飲業,廚師,廚房,抽菸,點火,用火,炒菜。（圖／視覺中國CFP）

▲為了健康應該盡早戒菸。（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／台北報導

戒菸雖然痛苦，但仍要盡早開始實行，60歲的張錦煌就為了菸癮付出慘痛代價，6年前被診斷出下咽癌，只好開刀把整個喉嚨拿掉，已經沒辦法發出聲音。他透過發聲器表示，17歲時因為好奇吸了第一口菸，上癮之後每天都要抽2至3包，「如果時間能重來，絕對不會碰菸。」

張錦煌6年多前確診罹患下咽癌後，接受化療、電療、標靶，最後甚至開刀把整個喉嚨拿掉，發不出聲音，昨（14）日出席「戒菸防制醫起來」活動，希望以自身經驗勸誡大家戒菸。他還說，菸價絕對不能降，甚至還要提高價格，否則抽菸人口會更多。

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另一位菸齡也有數十年的林先生也在活動中分享。他表示，自己從15歲開始抽菸，出社會後菸癮與日遽增，10年前心臟手術裝支架，儘管醫護人員與家人都勸他戒菸，仍不為所動，去年9月辦理篩檢發現肺部有黑點，醫師告知戒菸才能開刀治療，這才開啟戒菸之路，目前戒菸邁入第7個月。

台灣胸腔暨重症加護醫學會監事徐武輝指出，除了肺癌，肺阻塞（COPD）也嚴重侵襲人體健康，肺阻塞是因肺臟接觸有害微粒或氣體，器官出現呼吸困難、喘、咳及痰液增多，近9成肺阻塞都源於「吸菸」，但其中高達4成肺阻塞患者仍持續吸菸，加深肺阻塞急性惡化的風險。

《ETtoday新聞雲》貼心提醒：抽菸有害健康！

關鍵字： 抽菸 菸齡 喉嚨 下咽癌 戒菸防制醫起來
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