台中巨乳婦H罩杯「胸前掛2顆籃球」　縮胸手術助恢復自信

▲台中巨乳婦經縮胸手術找回自信。圖非當事人。（圖／亞大附醫提供，下同）



記者陳玉／台中報導

台中38歲王小姐擁有傲人的34H罩杯，但因胸部太過豐滿，長期彎腰駝背，造成肩頸痠痛，不但難挑選衣服，更無法自在運動，因此決定接受縮胸手術，切除兩側各500克的乳房組織，將兩側胸部縮小至D罩杯，術後她也開心地說「終於不用擔心異樣眼光！」

王小姐表示，家中奶奶生前也為此問題所擾，沒想到原本C罩杯的自己，自10年前生完孩子後，胸部每年以半個罩杯的速度增長，導致肩頸、背部痠痛，尤其很難買衣服，決定接受縮胸手術。

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亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，雖然胸部豐滿對多數人而言是性感的象徵，但對患者來說，一邊乳房切除約500克，相當於術前胸部額外掛著兩顆籃球，不僅對肌肉造成負擔，夏天時容易因下垂的乳房與皮膚摩擦，造成皮膚潰爛及濕疹，運動時因雙峰嚴重晃動，容易帶來疼痛。

鄭旭棠指出，巨乳症主要跟遺傳與飲食有關，胸部過大除了會對健康造成影響外，也容易造成心理自卑，隨著女性懷孕和年齡增長，乳房下垂的情形就更為嚴重，因此50歲以上的歐美女性經常因為肩頸痠痛，和乳房下垂的問題接受縮胸手術。

▲巨乳婦從術前34H罩杯（左圖）變成術後34D罩杯（右圖），找回自信。



鄭旭棠舉例，來自羅馬尼亞的甜心球后哈勒普（Simona Halep），年輕時擁有傲人的34F胸部，但巨胸對運動選手而言，是極大的負擔；因此哈勒普決定進行縮胸手術，將34F胸部變成34C，不但如釋重負，並在賽場上屢創佳績，最終成為世界球后。

鄭旭棠指出，標準縮胸手術屬於自費手術，執行前會透過特殊的皮瓣設計，將多餘的皮膚及乳腺切除，並重新安置乳頭，手術時間至少6小時，術後在乳房下緣會有明顯的「倒T字」型疤痕，病患可能偶爾感到乳頭麻木感，會造成哺乳困難，建議有考慮縮胸手術的患者，必須確定日後沒有哺乳需要，再進行縮胸手術。

鄭旭棠提醒，接受縮胸手術後的患者，術後幾天內務必保持傷口清潔，一個月內不可提重物或是從事劇烈運動，並且必須配合穿著束胸或塑身衣定型。