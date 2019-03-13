「肉桂+蜂蜜」治百病還可減重？　專家說話了

文／張淑芬編譯 圖／pixabay

肉桂和蜂蜜這兩樣東西，被用來當食材和藥材，已經有幾千年的歷史。兩樣東西合起來一塊兒用，確實有特定的藥效，但最近網路流傳肉桂加蜂蜜能夠減重甚至治百病，就真的是誇大了，尤其是減重，小心減重不成反而增加脂肪

搜尋修復身體機能的食療，經常會出現肉桂和蜂蜜，醫學研究也已經證實兩種食物的功效。

有著強烈香氣的肉桂，早在古埃及就有使用；羅馬帝國時代，肉桂的價格比銀要昂貴許多。肉桂含有抗氧化物，具抗菌和抗發炎效果，加速傷口癒合，同時具有改善人體代謝症候群的功用。蜂蜜也含有豐富的抗氧化物，還可防止細菌感染，抑制咳嗽並強化免疫系統。

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（蜂蜜，指的是未經加工處理的野生蜂蜜，也含有豐富的抗氧化物，還可防止細菌感染，抑制咳嗽並強化免疫系統。圖片來源：pixabay）

養生、舒緩不適、抗氧化、抗茵 肉桂蜂蜜好處多多

許多營養師都會建議，一杯溫開水加入1茶匙蜂蜜和1茶匙肉桂，有助於養生或舒緩身體不適。

許多研究發現肉桂和蜂蜜共同的功效：降低壞膽固醇以及三酸甘油酯、增加好膽固醇。還富含抗氧化物，有助於減少心臟疾病風險。

最近流傳「蜂蜜肉桂是萬靈丹」的說法，美國營養師貝琪﹒貝爾（Becky Bell）指出，治百病的說法真的是太誇張了，一些這兩樣東西流傳甚廣的好處，譬如治感冒、治青春痘、按摩關節可紓緩關節炎疼痛以及緩解消化道症狀，都還沒有獲得確切的科學實證，更別說是治百病了。

肉桂蜂蜜減重？千萬別信

至於減重，蜂蜜裡的糖分主要是果糖，果糖是一種容易被身體吸收的單糖，代謝路徑不同於其他糖類，過量食用不會經由胰臟代謝，因此對血糖影響較少，是給糖尿病人使用的糖類取代品。但果糖是直接經由肝臟儲存成脂肪，一樣是會發胖的。

另外肉桂含有香豆素，過量時會產生毒素，影響肝腎功能。俗稱香肉桂的錫蘭肉桂（Ceylon cinnamon），香豆素的含量比在中國和東南亞地區的桂皮（Cassia cinnamon）要少。至於食用量，錫蘭肉桂每日約為1茶匙，換成桂皮則須減少為 1/2茶匙。

資料來源：Healthline、National Institutes of Health、Healthy Food House

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