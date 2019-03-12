看診前真的不需修剪或清洗私密處！婦產科醫師想告訴你的5件事

文／黃惠姍 圖／pixabay

婦產科醫師看診時，其實跟你想的不一樣。醫師其實不在意你的私密處是否修剪整齊，甚至不贊同就醫前清洗私密處，他們比較在意的是，你是否誠實告知私密處的白帶、異味或是發癢症狀，讓醫師有充分資訊診斷病情。

美國《Prevention》雜誌整理了5個婦產科醫師平時不說，卻很想告訴你的事，一起來看看醫師們有什麼話要說。

婦產科醫師告白1／看婦產科前，你真的不需要修剪或清洗私密處

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「看婦產科前，你真的不需要特意刮腿毛或整理私密處，」美國婦產科醫師達倫布琪表示，內診時我們真的沒有把注意力放在這些事上。臺安醫院婦產科主治醫師醫師周佳謙則指出，基本上只有婦科手術前患者才需要除毛。

若你實在無法忍受婦產科醫師看到雜亂無章的私密處，那就好好修整一番，但婦產科醫師其實一點也不在意。

除了不必除毛外，看婦產科前也「不需特意清洗」私密處。就醫前私密處清洗得太乾淨，反而會將原本嚴重的症狀洗掉，讓醫師無法了解私密處的真實狀況，甚至有可能會影響診斷結果。若真的要清洗，一般建議「就醫後」再洗。

婦產科醫師告白2／別擔心自己的私密處是否有味道

私密處異味其實是疾病的徵兆。台北醫學大學附設醫院婦產科暨生殖醫學中心兼任主治醫師王瑞生表示，當私密處出現嚴重異味，代表陰道發炎了！若擔心醫師檢查時聞到味道會尷尬，事先清洗甚至噴芳香劑掩蓋味道，反而會影響醫師診斷。

「保持私密處最原本的樣子，醫師才能在檢查時順利採樣培養細菌，正確判斷私密處是被哪種細菌或黴菌感染，」周佳謙表示。

有趣的是，醫師內診檢查時擔心的並不是私密處的味道，而是患者雙腳的味道。布琪醫師指出，檢查時最靠近醫師鼻子的部位，其實是患者的雙腳，就醫前洗腳更實在。

（看婦產科前月經突然來了，別擔心還是可以看診，月經期間進行陰道超音波檢查，並不會影響檢查結果。）

婦產科醫師告白3／醫師們真的很想知道你的私密處會不會癢

每次要對醫師描述搔癢症狀時，內心總會掙扎不已？其實私密處的任何狀況，對診斷都非常重要。造成陰部發癢的原因很多，有可能是感染、皮膚發炎、陰部萎縮，甚至年長者賀爾蒙不足，也可能導致私密處搔癢。

荷蘭醫院中年婦女服務中心主任包柏皮爾說，若搔癢的部位是外陰處，並非感染造成，更可能是接觸造成的發炎反應，或是外陰皮膚的問題。

「有些女性私密處搔癢不好意思就醫，會直接買藥膏回家擦，但若擦錯反而會使症狀惡化，」周佳謙指出，其實私密處搔癢是女性常有的病症，真的不必因為害羞不敢就醫，就醫時明確告知醫師搔癢狀況，醫師才能找出確切病因、對症下藥，幫助患者盡快擺脫搔癢困擾。

婦產科醫師告白4／別因為生理期就取消看診

看婦產科前月經突然來了，真的不必特意取消看診。月經期間進行陰道超音波檢查，並不會影響檢查結果。「不過，若是子宮抹片檢查，就不適合在月經期間進行，月經的經血會影響檢查結果，建議經期過後再做較佳，」周佳謙叮嚀。

王瑞生則提醒，生理周期不正常或異常出血，就醫檢查、找出病因，才能根本解決問題。

婦產科醫師告白5／生產時不小心便便是正常的

很多產婦對於生產時不小心便便感到很羞赧，但在醫師看來，這是個正常現象。「當產婦使盡力氣將生寶寶時，幾乎所有的媽媽同時會便便，」美國加州大學洛杉磯分校婦產科臨床副教授黎娜南瑟分析。

生產前有些醫院會先讓產婦灌腸，有些則不會，生產時若出現解便狀況，醫師通常會保護嬰兒或是不讓產婦傷口碰觸到便便，以免造成感染。周佳謙表示，其實大多數的婦產科醫師對這類狀況已司空見慣，也知道如何處置，所以不小心便便時別擔心，只要繼續用力生小孩就對了。

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