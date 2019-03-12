4歲童「電池當硬幣吞」慘掛急診　醫嚇壞：放電差點沒命！

▲鈕扣型電池易產生電流放電，對體液產生電解作用。（圖／奇美醫學中心提供，下同）

生活中心／綜合報導

一名4歲的陳小妹妹，農曆春節前後在櫥櫃縫中發現10元硬幣，好奇心驅使之下，把硬幣放進嘴巴，結果一不小心就吞進肚子裡，媽媽趕緊送她到醫院急診。醫生檢查後發現，女童肚子裡的不是硬幣，而是危險性較高的鈕扣型電池，恐導致黏膜穿孔、危害生命，幸好緊急用消化道內視鏡將電池取出。

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▲小兒腸胃科醫師利用消化道內視鏡，將電池取出。

收治這起案例的是奇美醫學中心的急診兒科主任醫師謝如浩，他幫孩子安排腹部X光檢查，發現是鈕扣型電池，於是趕緊聯絡小兒腸胃科醫師，利用消化道內視鏡，將電池取出。據統計，超過一半以上的誤食中毒事件發生在小於6歲的孩童，最常發生意外中毒的地方並不是在外面，而是在家中。

容易造成兒童誤食的物品包含，藥物（例如：降血壓藥物、降血糖藥物、維他命藥片、兒童藥水）、細小物品（例如：玩具零件、鈕扣、電池、紅豆、綠豆、花生、迴紋針、硬幣）、清潔劑、殺蟲劑，甚至有毒植物與端午節包粽子的強鹼水等。

▲兒童容易誤吞的物品。

奇美醫學中心提醒，如果發現孩子突然間劇烈咳嗽、喘鳴、呼吸困難或無法講話，手在頸部亂抓，臉部脹紅，嘴唇發黑，可以利用拍背壓胸或哈姆立克法嘗試將異物藉由肺部氣流噴出，如果可以發出聲音但呼吸有咻咻聲，異物應該未完全阻塞或位於下呼吸道，應儘速就醫取出。

這起案例中的孩童是吞下較危險的鈕扣電池。醫師解釋，一旦吞入鈕扣電池，消化道濕潤的粘膜與電池電極接觸，會產生電流放電，對體液產生電解作用，靠近電池負極附近的pH值會呈現鹼性變化，導致急性粘膜損傷，甚至穿孔，危及生命。

▲奇美醫學中心急診醫學部急診兒科主任謝如浩。

醫師表示，當兒童誤食異物時，要記得告訴醫護人員以下資訊：

●可能誤食了什麼東西？

不論誤食的東西是什麼，儘量將殘餘的部分或可能誤食的藥物包裝提供醫護人員參考。玩具殘餘部份可以幫助醫師判斷異物是否可以在X光片中被顯影，藥物包裝與說明書可以提供正確藥名甚至中毒處理方法。

●大概誤食的量？

●從誤食到就醫大約經過的時間？

●發現誤食當時孩子的情況如何？

有無異物呼吸道梗塞的情況：突然間劇烈咳嗽、呼吸困難、喘鳴。

▲兒童誤吞時要即刻實施哈姆立克急救法。