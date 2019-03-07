雨下不停...腳泡水當心引發「「凹陷性角質溶解症」

文／謝佳君 圖／李文譯

台灣氣候潮濕，時常陰雨綿綿，許多人都有踏到水窪或踩在濕漉漉地面的經驗，如果鞋子沒有防水功能，腳部浸潤在潮濕的鞋襪中，不僅難耐不適，長時間下來還可能讓疾病找上你的腳丫子，搔癢、紅腫、發臭跟著來

黴菌感染／香港腳、灰指甲

南投醫院感染科主任廖嘉宏指出，人體皮膚表面原本就有一些細菌或黴菌，潮濕的環境更容易使細菌、黴菌滋生；而浸潤潮濕的腳會使皮膚角質變軟、甚至脫皮，容易在腳上形成傷口，增加感染風險。

最常見的香港腳就是黴菌感染所引起，除了脫皮、發出異味等惱人症狀，廖嘉宏提醒，若不積極治療，黴菌停留在皮膚表面，嚴重甚至會侵犯指甲，變成灰指甲，出現指甲變色、變形、發臭等現象。或者假使指甲原本就有傷口，足部潮濕環境所滋生的黴菌也可能伺機入侵，形成灰指甲。

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細菌感染／甲溝炎、蜂窩性組織炎

趙昭明皮膚科診所院長趙昭明指出，汙水中帶有許多病原菌，假使足部有傷口或本身免疫力低下，一旦腳浸濕在汙水中，就容易造成細菌感染，較常見的是金黃色葡萄球菌感染，可能引起蜂窩性組織炎。

廖嘉宏表示，還有一種常見情況是，變軟的皮膚角質，若是香港腳患者再搔抓、破皮，細菌就可能從細小傷口進入，演變成蜂窩性組織炎，從原本的黴菌感染變成次發性的細菌感染。

另外，細菌感染也可能引起甲溝炎，由於指甲與甲肉間的交界處有細小傷口，若甲溝長時間浸潤在潮濕的環境下，就可能遭感染導致甲溝炎，出現紅、腫、熱、痛的反應，嚴重甚至會化膿、抽痛，趙昭明說。

凹陷性角質溶解症

還有些人的腳一泡水後就會發臭、足底凹陷、白白一片，甚至即使平常鞋子沒有進水，腳也會飄出難聞氣味，這就是「凹陷性角質溶解症」，趙昭明說。

這是因為濕氣會腐蝕皮膚角質的蛋白質，除了造成角質凹陷、有坑洞，足底白白一片，宛如地圖凹凸不平，還會產生臭味，既不衛生，也不雅觀。雖然乾燥後，情況會好許多，但假使潮濕的情況一直沒有改善，鞋子沒有完全乾燥，足部長期浸潤在這樣的環境下，問題就會一直存在。

過敏接觸性皮膚炎

廖嘉宏和趙昭明也提醒，還有一種情況是，雖然沒有黴菌或細菌感染，但因為腳長時間悶熱潮濕，導致皮膚過敏，起紅疹、發紅、搔癢；尤其如果鞋子或襪子的品質較差，或浸泡在汙水中，髒污或化學成分也可能導致接觸性皮膚炎。但一般來說，只要脫離這樣的環境，去除過敏源，情況就會自行改善。

（圖片來源：pixabay）

預防濕腳毛病來，你可以這樣做

1.穿雨鞋、防水鞋子：最好的方式還是穿雨鞋，並且少涉水，尤其是經常需要接觸髒水或化學物質的工作者。但廖嘉宏提醒，要注意避免讓水進入雨鞋，因為雨鞋能完全防水，一旦進水，潮濕情況會更嚴重。

趙昭明也提醒，有些女性冬天會穿雞皮製成、有絨布的靴子或雪靴，但這些靴子都無法防水，雪靴也只能防雪，只要長時間接觸水還是會滲透浸潤；除了雨鞋，即使是號稱防水、防潑水的鞋子，通常也只有暫時性的效果。

2.盡快更換鞋襪，清洗足部：如果腳已經浸濕，應盡快更換鞋襪，並清洗雙腳，擦乾或吹乾。廖嘉宏提醒，慢性病患清洗腳部時要更留意是否有細小傷口，並且盡量用溫水沖洗，如有脫皮也切忌去摳，平常修剪指甲也要特別小心，避免出現傷口。

3.晾乾鞋子，避免直接曝曬：濕掉的鞋子應盡快讓它恢復乾燥。除了在鞋子裡塞報紙、除溼劑，或開除濕機、使用烘鞋機，廖嘉宏建議，用清潔液洗淨後，還要經過陽光自然晾曬，才能殺菌去汙。

但趙昭明提醒，最好在有陰影、通風乾燥的地方晾曬，不宜讓鞋子直接在陽光下曝曬，避免鞋子變質、褪色。

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