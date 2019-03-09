嘴巴破洞吃東西都好難...該怎麼選擇藥物擦？

▲嘴破。（圖／記者李佳蓉攝）

文／藥師張凱堯

Q：嘴破時要使用何種藥物？

建議諮詢醫師或者藥師，勿自行使用藥物！唯有先真正清楚口腔潰瘍原因，才能選擇適當的藥物來使用。

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嘴破的經驗大家都有，工作壓力大、生活作息不正常，有時，嘴巴就會發生破洞，這時吃東西就變成事一種折磨。由於嘴破的原因很多，首先須了解口腔潰瘍的原因，之後才能選擇適當的藥物。例如，因假牙、意外自我咬傷導致單純物理性損傷；由病毒、細菌、黴菌感染引起的感染性潰瘍；因為飲食不正常導致營養缺乏或者貧血產生口腔潰瘍；甚或是免疫調節系統病變所導致。目前的治療藥物大概可以分為：

1.口內膏劑型：

多為如dexamethasone與triamcinolone、prednisolone等類固醇製劑，可以降低口內黏膜的免疫反應，減少發炎現象。市售產品通常製成口內膏或貼片的劑型，以增加黏著性，避免被唾液沖掉，可均勻附著在傷口上，行程保護膜。

2.中藥材成分：

常見的成分為黃蓮、黃柏、牛（豬）膽、冰片。此類中藥材具有消炎、消腫與清熱的功能，有助於促進傷口癒合。但需注意：免疫較差者，不建議選用此類產品。此外，藥粉類因為附著力較差，容易因為吞口水或喝水就被沖掉。

如何適當的選擇藥品，需諮詢醫師或藥師，真正清楚口腔潰瘍原因，才能選擇到適當的改善方式。如自行購買，可能造成更嚴重的情況，如市售口內膏含類固醇成分，為降低口內黏膜的免疫反應達成消炎作用，但若塗抹在「感染性」潰瘍引起的傷口上，反而會讓病況更嚴重。

此外，飲食不正常者，一味使用類固醇治療而忽略均衡飲食的重要性，只是治標不治本，嘴破依然會反覆發生。

★本文經中華民國藥師公會全國聯合會授權，摘自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》。

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