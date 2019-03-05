傳統「敗腎」和腎臟疾病有無關連？藥師這樣說

▲敗腎和腎臟病有關連嗎？（圖／達志／示意圖）

文／藥師林朝棟

Q：一般人說的「敗腎」是指腎臟病嗎？

A：所謂「敗腎」是民間說法，指的多是「性功能障礙」。根據中醫的辯證論治，還可分為「腎氣虛」、「腎陽虛」、「腎陰虛」等，如果真的去醫院檢查尿液或者腎功能，未必會有任何問題。

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真正的腎臟疾病，大部分會檢查出血尿、尿蛋白、血中肌酸酐值上升等，代表腎臟器官實質受到損害，所以和民間所說的「敗腎」是不一樣的。

因此，身體如果不適，一定要到醫院做檢查，因為身體如果出現「敗腎」相關症狀，可能不一定是腎臟出問題，其他包含內分泌系統、肝臟功能或心臟功能的異常，都有可能出現類似疲倦、體力不佳或是頭暈目眩、腰背酸痛等症狀。

★本文經中華民國藥師公會全國聯合會授權，摘自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》。

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