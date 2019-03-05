粉瘤誤認痘痘！他下巴腫出「拳頭大肉球」　醫驚：別硬擠

▲電腦斷層圖，黃圈處為粉瘤。（圖／南投醫院提供）

生活中心／綜合報導

經常能在網路上看到許多擠痘痘或粉刺的分享影片，民眾們看著皮膚裡頭粉刺或膿包爆漿、噴發的瞬間，直呼相當療癒。南投有一名50歲男子，去年起覺得下巴長了顆痘痘，放著不管竟越來越大，比雙下巴還腫脹，至南投醫院就醫才知道那並不是痘痘，而是粉瘤，經醫師安排手術後，順利將這顆拳頭大的粉瘤幾近完整取出。

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▲南投醫院耳鼻喉科賴文森醫師。（圖／南投醫院提供）

國軍台中總醫院耳鼻喉科賴文森醫師（現支援衛福部南投醫院）表示，表皮囊腫（粉瘤）是在皮膚上的良性囊腫，身體上任何部位皆有可能形成；粉瘤與青春痘的外觀有些類似，但粉瘤不會自行消腫。賴文森醫師也提醒，若身體出現粉瘤，別自行擠壓，雖然可能在擠壓出分泌物之後會稍微消腫，但由於皮膚底層的囊袋仍存，當老廢角質慢慢堆積後，仍會復發。

▲取出的巨大粉瘤。（圖／南投醫院提供）

賴文森醫師說到，如果沒有影響到生活品質，通常可以不予以理會，與粉瘤和平共存，不過如果嚴重影響到外觀，或是造成生活困擾，醫師在評估後會建議手術切除，透過手術清除粉瘤，復發機率較小，也較無感染的風險。

▲取出的巨大粉瘤。（圖／南投醫院提供）