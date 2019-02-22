台北市抽驗蔬果殘留農藥發現6件違規！ 賣場、大飯店上榜

▲北市衛生局檢測家樂福東興分公司的「子彈蓮霧」發現農藥殘留違規。（圖／北市衛生局提供，下同）

生活中心／綜合報導

北市衛生局今（22）日公布最新生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，有6件不符合規定，且當中不乏從知名業者處抽驗到的品項，包含家樂福東興分公司的「子彈蓮霧」、御鼎屋的「白蘿蔔」以及大倉久和大飯店的「紅辣椒」農藥殘留超標，衛生局已要求下架，並追查上游供應商、依法開罰。

台北市衛生局108年1月第1波生鮮蔬果殘留農藥抽驗共計有50件蔬果產品，檢驗結果6件不符合規定，不合格率達12%。當中自環南市場攤商抽驗到的「酒槽芥菜」違規情況最嚴重，有三種農藥殘留不符規定，來源廠商為雲林縣台灣好菜。

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▲▼北市衛生局檢測農藥違規品項。（圖／北市衛生局提供）

其他還包括知名賣場家福股份有限公司台北東興分公司「子彈蓮霧」、御鼎屋食品股份有限公司的「白蘿蔔」檢出兩種農藥違規，大倉久和大飯店（長鴻榮實業股份有限公司）的「紅辣椒」、家禾食坊的「茄子」各有1種農藥殘留不合規定。

台北市衛生局強調，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，依違反食品安全衛生管理法規定，可處分責任業者6萬元以上、2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則可處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。目前針對不符規定產品，已命抽驗地點下架不得販售，並移請所轄衛生局追查產品來源。

台北市衛生局並提醒民眾，優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10到20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。