指甲上的線條需要擔心嗎？橫紋、直紋洩漏了什麼？

圖／康健網站編輯 文／康健網站編輯

本身沒有壞習慣，也不挑食，但為什麼指甲上都會有一條一條的線？而且指甲變得易裂、斷掉，原因為何？是不是缺乏某種營養所導致的呢？

指甲上的線條需要擔心嗎？

中國醫藥大學附設醫院台北分院皮膚科兼任主治醫師張少平指出，指甲上白色的線要看是縱向還是橫向，意義不同。

●若有直條凸起細線，代表...

請繼續往下閱讀...

你是否曾看過爸爸或爺爺的大拇指上，出現明顯的直條凸起細線？它有個名稱叫「脊狀凸起」，這是老化的象徵。這些直條紋從40歲左右會逐漸明顯，尤其常出現在大拇指，且男性較女性更為常見。跟疾病較無關係。

●若有橫向白色條紋，代表...

如果指甲出現是直條條紋，大可不必太擔心，但出現橫向白色條紋，就得多留意了

>>指甲上出現橫向白色條紋

又稱米氏線（Mee’slines），最常見是因為癌症化療藥物所引起的指甲變化，但也可能是砷中毒、何傑金氏病、鬱血性心臟病或其他嚴重全身性疾病。

>>指甲上出現像洗衣板的橫向溝槽

又稱博氏線（Beau’slines），可能是手術、重大疾病所造成；因為手指甲是以一週0.1cm速度生長，由此可推測出指甲的主人多久前生了場重病。

台北市立聯合醫院中醫院區中醫師黃裕昌還提到，中醫的經驗指出，發生心肌梗塞一個月前，病人的指甲也會出現橫紋溝警訊。

乾、脆、軟、易剝落，要小心腸胃

除了坑洞、斑點外，還得注意指甲是否容易脫落，或變得較乾、脆、軟。黃裕昌就發現一名有十二指腸潰瘍的病患，他的指甲變得較乾，且易剝落。此外，貧血的人也容易有這樣的狀況。

如果指甲變得脆、軟，則可能是營養不均衡所造成，最好注意一下自己的飲食習慣。

攝取充足的蛋白質和鐵質，指甲才能健康、強韌，不易斷裂受傷。

馬偕醫院皮膚科主治醫師林揚志指出，目前醫學上確定維生素H（俗稱生物素）可以增強指甲硬度，所以，指甲易碎裂的人可以吃蛋黃、糙米、牛奶、啤酒酵母補充這種營養素。

不過，有些人太常碰水、清潔劑，或愛洗手也會導致指甲變脆。

延伸閱讀：

中醫：指甲「月牙」可反映腸胃功能 有這些情況代表較健康

指甲長痣或出現縱黑線當心是皮膚癌 醫：「此族群」要特別留意

別再為了美觀剪掉指甲根部的小皮

正確剪趾甲跟凍甲說bye-bye

腳汗、淋雨、沒穿襪.....「灰指甲」高危險群

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載