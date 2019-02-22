指甲上的線條需要擔心嗎？橫紋、直紋洩漏了什麼？

圖／康健網站編輯 文／康健網站編輯
本身沒有壞習慣，也不挑食，但為什麼指甲上都會有一條一條的線？而且指甲變得易裂、斷掉，原因為何？是不是缺乏某種營養所導致的呢？
指甲上的線條需要擔心嗎？
中國醫藥大學附設醫院台北分院皮膚科兼任主治醫師張少平指出，指甲上白色的線要看是縱向還是橫向，意義不同。
●若有直條凸起細線，代表...
你是否曾看過爸爸或爺爺的大拇指上，出現明顯的直條凸起細線？它有個名稱叫「脊狀凸起」，這是老化的象徵。這些直條紋從40歲左右會逐漸明顯，尤其常出現在大拇指，且男性較女性更為常見。跟疾病較無關係。
●若有橫向白色條紋，代表...
如果指甲出現是直條條紋，大可不必太擔心，但出現橫向白色條紋，就得多留意了
>>指甲上出現橫向白色條紋
又稱米氏線（Mee’slines），最常見是因為癌症化療藥物所引起的指甲變化，但也可能是砷中毒、何傑金氏病、鬱血性心臟病或其他嚴重全身性疾病。
>>指甲上出現像洗衣板的橫向溝槽
又稱博氏線（Beau’slines），可能是手術、重大疾病所造成；因為手指甲是以一週0.1cm速度生長，由此可推測出指甲的主人多久前生了場重病。
台北市立聯合醫院中醫院區中醫師黃裕昌還提到，中醫的經驗指出，發生心肌梗塞一個月前，病人的指甲也會出現橫紋溝警訊。
乾、脆、軟、易剝落，要小心腸胃
除了坑洞、斑點外，還得注意指甲是否容易脫落，或變得較乾、脆、軟。黃裕昌就發現一名有十二指腸潰瘍的病患，他的指甲變得較乾，且易剝落。此外，貧血的人也容易有這樣的狀況。
如果指甲變得脆、軟，則可能是營養不均衡所造成，最好注意一下自己的飲食習慣。
攝取充足的蛋白質和鐵質，指甲才能健康、強韌，不易斷裂受傷。
馬偕醫院皮膚科主治醫師林揚志指出，目前醫學上確定維生素H（俗稱生物素）可以增強指甲硬度，所以，指甲易碎裂的人可以吃蛋黃、糙米、牛奶、啤酒酵母補充這種營養素。
不過，有些人太常碰水、清潔劑，或愛洗手也會導致指甲變脆。
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