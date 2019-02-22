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骨刺「夾擊」旋轉肌破裂　微創肩旋轉肌縫合術輕鬆搞定

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▲台南市立安南醫院骨科許惟傑醫師指出，肩峰骨刺合併旋轉肌腱破裂，經施行微創關節鏡手術後恢復良好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院骨科許惟傑醫師指出，肩峰骨刺合併旋轉肌腱破裂，經施行微創關節鏡手術後恢復良好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

63歲吳先生1年前開始肩膀酸痛手舉不高，手舉超過90度就會疼痛，本以為是工作疲累不以為意，但疼痛感覺越來越厲害，晚上睡覺更痛，甚至常常痛醒，必須換姿勢才能睡著，打針吃藥都不見效，經求助台南市立安南醫院骨科許惟傑醫師，經檢查發現肩峰骨刺合併旋轉肌腱破裂，經施行微創關節鏡手術後恢復良好。

▲台南市立安南醫院骨科許惟傑醫師指出，肩峰骨刺合併旋轉肌腱破裂，經施行微創關節鏡手術後恢復良好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲肩峰骨刺經微創手術已清除乾淨。

許惟傑醫師說，正常的手臂上舉會讓旋轉肌撞擊到肩峰下緣，一般來說不會有疼痛的症狀。但是到了中年，肩峰骨刺開始形成，就會造成夾擊症候群。也就是骨刺去「夾擊」到旋轉肌，造成旋轉肌發炎，甚至產生破裂。肩旋轉肌腱有4條，分別是棘上肌、棘下肌、小圓肌與肩胛下肌，旋轉肌負責讓肩膀的前舉、外展、旋轉等動作，常見受傷的機轉包含過度使用或某個不常用的動作而致肌腱拉傷。

夾擊症候群如果早期診斷，可經由止痛藥或復健治療。如果保守治療無效或是旋轉肌已經破裂，則必須接受手術才可以完全復原。傳統手術傷口大，要將三角肌從肩峰骨切下來，然後進入關節內找到肌腱破裂點，再進行修補。傷口大造成病患術後疼痛度高，復健效果恢復慢。肌肉切開再縫合將影響肌肉張力，延長復健時程。

▲台南市立安南醫院骨科許惟傑醫師指出，肩峰骨刺合併旋轉肌腱破裂，經施行微創關節鏡手術後恢復良好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲破裂的旋轉肌可透過微創手術修補縫合。

許惟傑醫師表示，微創肩旋轉肌縫合手術只需要不到50元硬幣大小的傷口，透過特殊器械及新式骨釘來移除骨刺與縫合旋轉肌。此手術優點是對正常組織破壞很小，傷口小且恢復快，術後疼痛情況大幅下降，配合術後復健運動，肩膀復原情況佳。

安南醫院在過去兩年總共進行了超過150例微創肩旋轉肌縫合手術，病患年紀分布為43歲到78歲，疼痛指數從術前的8.5分下降到術後的1.3分，平均傷口大小約3公分，肩膀活動可恢復到與健側相同，然而，儘管有較新穎的手術方式，傳統開刀方式仍有其優點，與微創手術應該併行，不應偏廢，該採取何種手術方式需與醫師共同討論。

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關鍵字： 骨刺 夾擊 旋轉肌 破裂 微創 縫合術
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