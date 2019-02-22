癌因性疲憊症嚴重影響癌患生活品質　丹田溫灸療法可改善

▲奇美醫學中心中醫部任東輝醫師指出，中醫丹田溫灸療法可改善「癌因性疲憊症」。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

癌症病人必須接受手術、化療、放療、標靶治療、免疫治療…等，影響病人身心狀態，其中「癌因性疲憊症」是癌症病人最常面臨的症狀之一，往往對於生活品質造成很大的衝擊，奇美醫學中心中醫部任東輝醫師指出，中醫丹田溫灸療法可改善。

任東輝醫師說，1名65歲，有高血壓及高血脂病史多年，2年前排便異常出血、排便習慣改變及體重減輕，住院健檢發現大腸癌初期，經歷手術及放療、化療後，感覺體力明顯下降，容易疲累，時常需要休息，胃口差，晚上難入眠，睡不安穩，也常因疲累不堪而影響正常生活，須依賴家人照顧。

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3個月前王女士至奇美醫學中心中醫部就醫，在望聞問切後，以中藥調養搭配每週3次的丹田溫灸療法，6週後體力明顯進步，疲累感減輕許多，胃口也比較好，睡得比較安穩，生活可以自理，同時減輕家人照顧的負擔。

任東輝醫師說，「癌因性疲憊症」是長時間感到疲累或精疲力竭的主觀感受，不會因休息或睡眠獲得改善；高達59-100％的癌症病人表示，疲累感導致身體活動能量降低，對事物興趣低下，心理壓力增加，影響睡眠品質等，甚至必須調整原有的工作項目。

但是臨床上，癌症病人很少主動提及疲憊症狀，所以癌因性疲憊症的問題容易被忽略，無法得到適當處置。台灣癌症安寧緩和醫學會於2015年進行調查研究，結果顯示高達92％的台灣癌症病人有癌因性疲憊問題，有83％病人曾經嘗試改善疲憊，卻只有約一半的病人主動向臨床醫護人員提及疲憊情形，更有4分之1病人，是需要有藥物協助治療之中重度疲憊症。這項研究驗證癌因性疲憊症，是最讓台灣癌症病人困擾的症狀，癌因性疲憊症也是造成病人生活品質下降的主要原因之一。

癌症病人應在診斷時以視覺類比疲憊量表（Visual Analogue Scale，簡稱VAS）進行簡易疲憊程度評估，輕度疲憊應以非藥物處置，如:衛教能量保存法、運動、營養處置等。中、重度疲憊應考慮合併藥物治療。根據臨床證據顯示針灸、穴位按壓、按摩及中藥調理有助於改善癌因性疲憊症，提升生活品質，癌症病人使用中醫藥調理前，需諮詢中醫師的專業建議。

針對癌因性疲憊症，奇美醫學中心中醫部提供「丹田溫灸療法」，使用改良的黃土艾炭溫灸中脘、神闕、天樞、關元等穴位，藉艾炭的熱力溫通經絡，調和氣血，祛寒除濕，功效著重在補虛與養身方面，可明顯改善病人體力，提升日常生活能力；中醫認為脾胃為後天之本，修真十書亦云：「腹中常暖者，諸疾自然不生，蓋血氣壯盛也。」

丹田溫灸療法可以補充元氣，增進腸胃蠕動及消化液分泌，讓食物得到充分的消化吸收，氣血化生來源充足，除了運用在癌因性疲憊症之外，也可以治療消化系統的胃口差、腹脹、噁心嘔吐、打呃；呼吸系統的氣喘、過敏性鼻炎、久咳不癒；婦科：反覆白帶、月經不順、長期經痛以及水腫濕氣、膀胱無力、慢性筋骨痠痛…等病症。

任東輝醫師表示，癌症病人接受手術、化療、放療…等各式療法，容易產生癌因性疲憊症，也是造成病人生活品質下降的主要原因之一，但是臨床上，癌症病人很少主動提及疲憊症狀，因此癌因性疲憊症的問題容易被忽略，無法得到有效處置。內服中藥調養搭配丹田溫灸療法，可明顯改善癌症病人的體力，提升生活品質，協助癌症病人早日恢復獨立生活功能，這是中醫未來持續努力的方向。