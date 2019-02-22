65歲抽菸抽到血管堵塞　步行不到100公尺雙腳疼痛難行　

▲李俊毅醫師表示，雙側腿部血管阻塞是非常罕見的狀況，應是長期抽菸及常搭乘長途飛機所致。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

一名65歲的廖姓男子，為長年在國外奔波的商務人士，身體狀況良好也沒有慢性疾病，唯獨抽菸與喝酒因業務所需，長期以來無法有效的戒除。近來，他腳步變沉重且小腿痠痛，甚無法步行超過100公尺，求診發現，雙側腿部血管阻塞，經手術將硬血栓取出，貫通雙側血管，恢復順利步行。醫師表示，血管阻塞的原因很多，但菸害是最為重要的因子。

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▲廖先生兩腿血管阻塞，導致血液不易下流（紅圈處），影響他行走能力。（圖／記者黃孟珍翻攝）

心臟內科江佳鴻醫師表示，廖男接受血管電腦斷層檢查以及口服抗凝血劑的治療，在電腦斷層檢查中發現，他的大腿兩側血管是完全阻塞的，往小腿的血流都是靠細小的血管從別的地方接通下來，所以這些血流無法供應小腿在運動時足夠的養分與氧氣，才會出現無法走遠的狀況。

除此之外，塞住血管的血栓非常的厚實，不易穿透並去除，並會同心臟外科李俊毅醫師一同為廖男手術。李俊毅表示，腿部的血管栓塞常發生在小腿，但雙側同時發生的機率非常少。若會發生雙側的血管栓塞，大多是因為心臟裡有大型的血塊產生，在心臟跳動的過程中掉下來，隨著血液流到腳上而卡住，且這類型的病人大多有心律不整的問題，同時血栓掉落及症狀的出現是很快速的。

▲江佳鴻醫師提醒抽菸是影響血管阻塞的重要原因之一，因此戒菸才不致影響身體健康。（圖／記者黃孟珍翻攝）

江佳鴻說，慢性的血管阻塞來自於血管發炎及多次長時間的搭乘飛機，由於病人本身有抽菸習慣，香菸中的有害物質滲透到血液裡引起血管發炎，造成血管表面出現不平滑坑洞及突起，加上血管發炎時會聚集許多細胞及血小板的堆積，越積越多之下血管就會完全被堵塞住。雖然血管阻塞的原因很多，但菸害是最為重要的因子，因此建議民眾盡早戒除菸癮，保障自身健康。