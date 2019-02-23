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油切茶百百款　效果最好的是「這種」

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圖／陳德信　文／楊心怡,林慧淳

一般想到減肥，就想到綠茶。電視廣告也不斷強調吃完大餐後喝杯綠茶，有助降低體脂肪。

兒茶素及咖啡因能抑制身體某些酵素作用，提高熱量消耗，兒茶素同時還能提高代謝脂肪的酵素、抑制腸胃的脂肪酶來抑制脂肪吸收，綠茶兒茶素含量高，因此過去多半認為綠茶減肥效果較顯著。

但2011年刊登在《營養》期刊中的研究發現，其他茶多酚如茶黃素、茶紅素也有同樣效果，而烏龍茶、紅茶中都存在茶黃素、茶紅素。

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雖然市面上有許多標榜減脂、油切效果的瓶裝綠茶，建議還是自己泡茶，因為國內外調查都觀察到，瓶裝茶中茶多酚含量都比現泡茶來得低，要想喝到茶的好處，還是現泡最好。

還有一個關鍵，不要加牛奶。

除了因為加牛奶會增加熱量攝取外，研究發現，牛奶中的酪蛋白會與茶湯中酚類物質及抗氧化物結合，使得這些有益物質的生物利用率下降，減肥效果也大打折扣。這對許多鮮奶茶愛好者來說，無疑是一大打擊。英國牛津布魯克斯大學功能性食物中心（Functional Food Centre atOxford Brookes University）人體營養學資深講師萊恩博士（Lisa Ryan）還提醒，很多人認為脫脂牛奶是健康的選擇，但脫脂牛奶影響是最大的。

真的想減肥，還是戒掉奶茶吧！

※編按：此文為2016年發表，文中人、事、物背景或已有調整、變動，造成不便還請見諒。

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

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關鍵字： 康健雜誌
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