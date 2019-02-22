向肩頸痛說bye！2張圖秒懂挑枕頭、床墊原則...軟不一定好！

▲選擇合適的寢具，才能在睡眠期間全身放鬆，得到充分休息。（圖／取自Pixabay免費圖庫）

生活中心／綜合報導

忙碌了一整天，許多人都想睡個好覺，但是你知道如何選擇合適的寢具提升睡眠品質，還有枕頭什麼時候該更換嗎？衛生福利部南投醫院復健科表示，在側躺時，枕頭與床墊要能填充頭部、軀幹與床的空間，支撐脊椎在自然、中立的姿勢，讓頸部和背部呈一直線，才能在睡眠期間全身放鬆，得到充分休息。

當睡醒起床時總感到肩頸僵硬、疼痛或四肢麻痛感，時間越久，問題漸增，躺任何姿勢都無法滿意且開始影響睡眠，另外聽到床墊的彈簧和線圈發出吱吱聲或有明顯下陷及磨損跡象，這代表該更新枕頭或床墊了。

請繼續往下閱讀...

▲沒有用枕頭並躺在硬床墊上，身體沒有適當支撐，脊椎呈現不自然排列。（圖／南投醫院提供）

衛福部南投醫院陳怡君物理治療師說明，頸部和背部疼痛問題通常由多種因素引起，包括不良的枕頭和床墊。一般床墊設計可持續使用個十幾年，但枕頭磨損較快，兩者雖然有時外觀看起來良好，可是其內部支撐及緩衝材料隨著時間會壓縮失去彈性降低品質。

如果睡眠時沒有使用枕頭並躺在硬床墊上，身體沒有適當支撐，脊椎會呈現不自然排列，長時間將導致疼痛、僵硬和受傷，頸部的肌肉和韌帶長時間不自然姿勢下，也易導致拉傷和扭傷，而肩部和臀部因為重量無法分散，因此會產生壓力點，承受更大的壓力。

▲枕頭與床墊以能填充頭部、軀幹與床的空間，支撐脊椎在自然、中立姿勢。（圖／南投醫院提供）

陳怡君物理治療師說到，理想的枕頭和床墊必須有支撐和緩衝的功能，從四面觀察都能支撐並維持脊柱和臀部的自然對齊和曲線，緩衝用於擴散和分散來身體的突出和尖銳區域的壓力。常見材料有泡棉、記憶泡棉、凝膠、羽毛、水或複合型填充物，太軟的枕頭或床墊雖可提供好的緩衝，但因在重量下壓縮和變形太多卻不是理想的支撐。

建議民眾選擇時應留意在側躺時枕頭與床墊以能填充頭部、軀幹與床的空間，支撐脊椎在自然、中立姿勢為原則，此時頭部，頸部和背部呈一直線。選擇合適的寢具，才能在睡眠期間全身放鬆，得到充分休息。

