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雙胞胎弟弟趕出生變「黑面娃」　接生醫驚：千分之1的機率

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麻醉醫師,麻醉,手術,手術室。（圖／達志／示意圖）

▲通常雙胞胎產婦都以剖腹產方式生產，有產婦卻挑戰自然產。（示意圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導

嘉義醫院一名陳姓孕婦肚子裡懷雙胞胎，17日選擇以自然產方式生產，沒想到過程中出現面產式的異常胎位，發生機率僅千分之1，所幸接生醫師經驗豐富，最後母子均安。嘉義醫院院長、婦產科醫師黃元德在臉書分享，哥哥出生後骨盆腔空間變大，弟弟頭部亂動，內診將手指伸入産道時，「哇咧，怎麼娃娃在吸吮我的指頭！」

參與手術全程的護理人員也在臉書分享，她在產房工作這麼久，還是第一次遇到懷雙胞胎產婦也嘗試「自然產」成功，按照以往的經驗懷雙胞胎的產婦通常都是採取剖腹產的方式生產，沒想到這次真的親眼目睹，第一個寶寶是頭頂產式出來，第二個寶寶也是第一次看到以「面產式」出來，都是託黃元德院長的福。

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▲▼ 嘉義醫院院長黃元德總是將病患需求放在第一位。（圖／嘉義醫院提供）

▲嘉義醫院院長黃元德。

「面産式是不容易處理的生産！」黃元德解釋，這種異常胎位其實很危險，胎兒面向產道出口，臉部在產道的最前端，由於直徑較寬，不容易生產，也可能卡在產道造成生產停滯，不僅產婦會陰容易撕裂，胎兒臉部也會因擠壓暫時出現瘀血情形，生出來像「黑面蔡」一樣，嚴重一點會造成眼鼻受傷甚至窒息。

黃元德指出，陳太太懷孕36周，破水後配合自然產意願，9小時後先是生下近2500公克的哥哥，5分鐘後換弟弟出生，內診觸碰弟弟胎頭，竟被吸吮手指，摸到鼻子就在產道的正前方，以半旋轉方式接生弟弟，體重約2010公克，臉部一開始有點瘀青和水腫，2天後便恢復正常。

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關鍵字： 雙胞胎 面產式 異常胎位 嘉義醫院院長 黃元德 醫藥新聞
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