喝青菜豆腐湯會結石？10個飲食結石迷思一次解答

圖／pixabay 文／王暄茹

A食物加B食物會造成腎結石的訊息每隔一段時間就會在網路上瘋傳，究竟是真是假？青菜豆腐湯、菠菜豆腐湯、早餐店奶茶....這些都會引發結石嗎？

事實是，對一般健康人而言，飲食不會引起結石，只有具容易結石體質的人，飲食才會影響結石發展，台北馬偕醫院營養師趙強說。近年研究發現，多數腎結石的罪魁或者是因為「水喝太少了！」而不是吃了會形成草酸鈣的食物或是攝取太多鈣。針對飲食引起腎結石的迷思與疑問，《康健》一次說分明。

1. 吃青菜豆腐湯會導致腎結石？

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錯。青菜含大量的草酸而豆腐含鈣，因此民眾便誤以為把青菜豆腐一起吃，會產生最常見的草酸鈣結石。事實上，在腸胃道產生的草酸鈣，不會進入泌尿道系統。

振興醫院營養師涂蒂雅說，青菜富含草酸，而豆腐含有鈣質，的確會產生草酸鈣，但草酸鈣無法被人體吸收，而是隨其他未消化的食物殘渣於糞便中排出體外，並沒有造成結石的疑慮。

2. 喝奶茶會導致腎結石？

錯。網路傳言，喝奶茶也會導致腎結石，因為牛奶中的鈣和茶中的草酸會形成草酸鈣，趙強表示，這和青菜豆腐的原理一樣，草酸鈣會排出體外，不會在體內形成結石。凡是其他任何高草酸、高磷酸與高鈣的食物一起吃，都不需擔心。

3. 吃豆腐、喝牛奶補鈣會結石？

錯。很多人擔心「吃鈣會長石頭」，便在吃豆腐和牛奶以補充鈣，避免骨質疏鬆，卻又擔心結石之間徬徨。

雙和醫院營養室主任金美雲表示，一般民眾或結石病患不需要刻意避免含鈣的食物，因為結石的成因不只是鈣的問題。此外，結石的成分也要在特定的尿液酸鹼度下才會析出。

反之，多喝牛奶可以預防腎結石。2014年《美國腎臟病期刊》的研究建議，要預防腎結石，吃高草酸蔬菜的同時，要隨餐攝取充足鈣質，如此一來，兩者會在腸道中結合為無法溶解吸收的草酸鈣，隨糞便排出體外，即可減少草酸的吸收與腎結石形成的機率。

趙強說明，因歐美國家的飲食習慣多生菜，未經烹調蔬菜的草酸含量更高，因此，更需攝取牛奶，讓草酸與鈣質結合後排出體外。

4. 補充太多維他命C會得腎結石？

錯。維他命C在體內代謝後會產生草酸，因此，有些人擔心吃維他命C會增加尿中草酸濃度，研究已證實，高量維生素C與草酸鈣結石的形成無相關。

根據1997年美國《年度營養代謝》期刊的一篇報告綜合多個研究指出，高量維生素C並不會增加草酸鈣結石的機會。甚至，對於感染性結石的病患，醫師有時會開維他命C以中和偏鹼性的尿液，泌尿科醫師許衍申說。

由於吃入的維他命C只有不到10％被身體吸收，且並無確定的證據指出，大量的維他命C會增加草酸鈣結石的機會。

5. 礦泉水沖奶粉會讓嬰兒腎結石？

錯。礦泉水對嬰幼兒健康的衝擊在於鈣磷不平衡，進而影響生長發育、骨骼發展，而非腎結石。趙強指出，歐美真正的礦泉水所含的礦物質遠超過嬰幼兒所需，當鈣質攝取過多，與磷產生拮抗反映，就會產生磷不足而影響骨骼與生長發育。

6. 高蛋白飲食會引發結石？

是。攝取過多蛋白質，在體內消化代謝後，會增加尿液的酸性，身體為平衡尿液酸鹼，便會釋出鹼性的鈣質，而鈣質與尿酸便會在泌尿道系統中形成結石。

此外，重口味、吃太鹹也是結石的高危險群。趙強解釋，體內鹽分增加會導致鈣質從尿液中流失，而容易在尿液中與草酸結合。

7. 動物內臟、海產、花生等嘌呤高的食物也是結石元凶？

是。嘌呤的代謝產物是尿酸，尿酸結石約佔腎結石患者的20％，若尿液中的尿酸過高，便有尿酸結石的機會，趙強說。此外，也可能形成混合型的結石，即結晶核為尿酸，外面是草酸鈣。

8. 脂肪攝取太多是結石的高危險群？

是。攝取過多脂肪會阻礙尿酸代謝，導致血液中尿酸濃度增加，超過體內平衡量，若水分又攝取不足，就容易解析出結晶核，進而產生結石。但趙強補充，如果水分、纖維攝取充分，其實也不會有問題，「歸咎結石發生原因，仍然多是水分攝取不足。」

9. 喝啤酒可以預防結石？

錯。芬蘭曾有流行病學研究指出，喝啤酒可以降低腎結石的風險。許多人趨之若鶩，認為既可喝清涼的啤酒還可預防結石，何樂而不為，於是慶幸找個好理由，猛灌啤酒。

這可能只是因啤酒中的酒精和水分有利尿的作用，有助排尿。新光醫院泌尿科主治醫師鄭以弘提醒，酒精利尿的作用短期間可以幫助排尿，但如果常喝，不斷排尿反而讓水分喪失得更快。

許衍申也擔心，許多啤酒的成分常是含大量草酸的小麥，反而增加草酸鈣結石的可能性。究竟喝了啤酒後，是酒精和水，還是草酸，會影響結石的形成，並不清楚。

10. 一天喝多少水才能預防結石？

醫生和營養師皆表示，喝水多少，應以排出的尿量為主。每個人可能散失水分的程度不同，因此水的攝取量應以每天「至少」排出2000 cc的尿液為理想標準。

多喝水不只是預防結石的最佳方法，還可促進新陳代謝，幫助體內排除廢物。除非是心臟病患或是腎功能不良者才需考慮限水，鄭以弘說。

許衍申也不斷強調，除了飲食要均衡，運動也是預防結石的好方法，甚至可以促進小結石或已在泌尿道末端的結石排出。

※編按：此文為2017年發表，文中人、事、物背景或已有調整、變動，造成不便還請見諒。

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