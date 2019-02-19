沒戴保險套膝關節易受傷！這種6意外狀況可事先預防

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世界上大概沒有哪位建築師能與老天爺媲美，能造出如膝關節般精巧的結構。經由一個複合關節，即可使小腿前後移動、左右旋轉。連結支撐身體大部份重量的兩塊大骨頭──股骨與脛骨。另外還有薄如紙般的軟骨存在其間，藉以減少這兩大塊骨頭彼此摩擦。

膝關節雖然設計精巧，卻容易受傷。在所有的運動傷害中，以膝關節的傷害最為嚴重

如果膝關節的半月軟骨破裂或十字韌帶斷裂，會導致膝關節疼痛、反覆腫脹、大腿肌肉萎縮、無力感及關節卡住現象。

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最嚴重的是十字韌帶斷裂的鬆弛脫位。這種傷害多半不能痊癒，運動員也無法再繼續從事精細的扭轉動作；如果運動員從事的是籃球、足球、田徑等需要高度技巧的運動項目，他的運動生涯只能黯然終止。

幸好，許多膝關節意外事先可預防，前提是要懂得在何種情況下，膝關節容易受傷。

●暖身不當或不暖身

許多人運動前，往往急於下場，不先做腿部伸展操，殊不知不做腿部伸展操正是膝蓋易受傷的主因。

不暖身就運動，就像冬天早晨不熱引擎就要開車。缺乏機油潤滑下，引擎的運轉將會嘎吱作響。同樣地，如果你未給關節自然的潤滑──稱為關節滑液，膝關節也將運轉不順。

除了潤滑不夠，冰冷、繃緊的肌肉也同樣不利於關節平順運轉。突然開始或結束動作，會撕裂圍繞在關節周圍的肌肉，造成或加劇過度使用的傷害，例如腱炎，或傷害軟骨。

●不懂得適時停止運動

運動過度不僅降低體能，也是膝關節受傷的一項因素。

運動醫師都同意，大部份的膝關節傷害是在一天要結束時發生，正是當你疲倦、注意力不集中，而且你的身體不按照你的意志而動時。

如果運動時覺得膝蓋不舒服，那是可接受的；如果做完運動後，或是隔天覺得疼痛，情況就不妙了。

長時間疼痛、造成跛行以及膝蓋周圍的腫脹，這些都是膝蓋嚴重受傷的警訊，建議馬上就醫。

●先天不良

得骨關節炎也可能跟遺傳有關，這並不表示你無法選擇要哪種運動，而是你要更注意。游泳是關節患者適合的運動，因為水的浮力可減輕體重對膝蓋造成的負擔。

●體重過胖、飲食不當

人一走動，膝關節就得扛起支撐體重的大責。因此，任何過多的體重，都會造成膝關節額外的負擔。

像走上樓這般簡單的動作，對膝蓋造成的壓力即是平常的4倍。換言之，如果你的體重超重5公斤，每次爬樓梯，你的背等於多扛了20公斤的肉。

此外，大塊吃肉、大口飲酒，也是傷害膝關節的一隻黑手。常吃速食，暢飲啤酒，恰巧又缺乏可避免分解尿酸的酵素，就難逃痛風一族。

血中尿酸如果太高，尿酸就會去找鈉作伴，形成尿酸鈉鹽的結晶。一旦尿酸鈉鹽沈積在關節，體內的白血球就會將它視為外來駭客，展開攻擊，所以得痛風的人，關節會紅、腫、痛。

●Z型扭傷

絕大多數嚴重、突發的膝蓋傷害發生於腳跟定住，但膝蓋扭傷的情況。

大多數的膝蓋傷害是因打籃球，而其他不幸發生的扭傷，則無關運動。許多是發生於日常活動中，例如爬樓梯，或是在床上錯誤翻滾。另外，蹲姿時，膝蓋彎折，臀部比膝蓋低，也容易使膝關節受傷。

●沒有戴保險套

燃燒熱情的夜晚，如果沒有防護措施，日後可能會傷害你的關節！因為如淋病這類的細菌感染，將造成關節腫脹。

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