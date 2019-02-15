護心＋減肥！吃馬鈴薯就該知道「6件事」...你吃對了嗎？



▲若是吃對馬鈴薯，就可以達到護心和減肥的功效！（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

你喜歡吃馬鈴薯嗎？市面上常常可以看見許多由馬鈴薯製成的食物，雖然馬鈴薯所擁有的營養確實很豐富，但若是烹煮方式錯誤或是吃錯可能會害你變胖或是引起腹痛。對此，國外網站《Bright Side》就整理出愛吃馬鈴薯的人應該要知道的6件事，原來馬鈴薯富含鉀，可以護心，而且吃馬鈴薯後的飽足感時間很長，能夠增加減肥的效率！

愛吃馬鈴薯的人都應該知道以下6件事：

1.學到一段歷史

馬鈴薯來自於風光明媚的南美洲，就算是在現在的南美洲，你依然可以隨地就找到一些野生的馬鈴薯，而馬鈴薯最早用於公元前8000和5000年的當代的玻利維亞。

2.營養豐富

馬鈴薯皮含有豐富的鉀，可以維持心臟的健康，也含有一些磷、鎂、鈣、鈉、鐵和鋅。除了上述的營養素之外，馬鈴薯也含有大量的維生素C，但是維生素C可能會在加熱的過程中被破壞，因此吃烹煮好、未去皮的馬鈴薯會更好。另外，馬鈴薯也含有對腸道健康有益的纖維，也能夠改善皮膚狀況，並有助於舒緩憂鬱和壓力。

更重要的是，其實馬鈴薯不含任何膽固醇，主要取決於如何烹煮（例如：使用的油），通常馬鈴薯會有膽固醇都是因為被「人工添加」，像是炸薯條。

對於減重者來說，吃馬鈴薯會很有飽足感，能讓減重者吃的更少，而且飽足感也會維持很長的時間，讓減肥的效率變的更好。



▲馬鈴薯能讓「飽足感」的時間拉長，能讓減重者避免吃進更多食物。



3.吃錯可能會害你變胖

但是要注意了，有時候吃馬鈴薯可能也會出現體重增加的問題，尤其是油炸過後或是加了起司等等調味料的馬鈴薯。

舉例來說，很多人只要開始吃炸薯條就會整個停不下來，明明就不餓卻還因為嘴饞吃不停，結果最後吃的比平常還要多，這就是害你在無形中變胖的原因。

4.糖尿病患者應該要少吃馬鈴薯

如果你有糖尿病，就更要小心馬鈴薯，因為馬鈴薯具有比較高的「升糖指數」（取決於料理方式），但是馬鈴薯在冷卻後，對血糖水平的影響會減少25％。



▲糖尿病患者吃馬鈴薯之前應該要先詢問專家意見，千萬別隨便吃。



5.減掉多餘的脂肪

有些女孩子會覺得自己的胸部太大了，所以想要讓胸部變小，對此，《Bright Side》建議，假如你以正確的方式烹煮馬鈴薯，那麼馬鈴薯會是一道健康的料理，能夠幫助你減掉體內的脂肪，進而影響胸部的大小。

6.別吃生／發芽的馬鈴薯

就算真的很餓，也千萬不能吃生的馬鈴薯！為什麼呢？因為沒有煮熟的澱粉不容易被人體消化，而且沒有被消化的澱粉進入了大腸，可能就會變成細菌的糧食，可能會引起嚴重的腹痛。

至於發芽的馬鈴薯，根據《ETtoday健康雲》過去的報導指出，為了抵抗害蟲的攻擊，馬鈴薯會產生一些有毒的物質保護自己，其中最有名的就是「龍葵鹼」，該物質主要存在莖和葉中，人類常吃的部位，也就是馬鈴薯的塊莖。

在正常狀態下，馬鈴薯的龍葵鹼含量很低，但是只要開始發芽或是變綠，龍葵鹼就會大量生成，超過安全食用的範圍；也就是說，如果你吃了發芽的馬鈴薯，可能會導致食物中毒，為了身體著想，最好還是丟掉。



▲馬鈴薯還沒煮過就生吃，可能會引起嚴重的腹痛。