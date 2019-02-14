情人節「無套不入」　若危險性行為可買試劑「在家自己篩愛滋」

▲愛滋在家篩檢 。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署自去年12月開始再次提供「在家愛滋自我篩檢服務」，從去年12月到現在兩個月來已經服務7771人次，而且在上網登錄者中發現31人愛滋感染陽性；今天是情人節，疾管署提醒在濃情蜜意的關鍵時刻，別忘了注意安全性行為，堅持「無套不入」原則，如果不小心發生未戴套的性行為，也要記得進行愛滋篩檢，早期診斷、早期治療。

疾管署副署長羅一鈞表示，有鑑於先前試辦計畫推出時試劑幾乎秒殺，這次有準備較為充裕的庫存，除了唾液篩檢試劑之外，本次也是首度提供血液自我篩檢試劑，讓民眾依自己需求使用。統計107年12月起已經服務7771人次，其中網路訂購超商取貨發放4950支、自動服務機發放1559支，分別比前一期計畫同期增加44%及39%；血液自我篩檢試劑使用也已經有1262人次。

為了能方便且兼顧隱私，民眾只要上網預訂，就能選擇至鄰近所在地的全家、OK或萊爾富3大連鎖便利超商，支付200元試劑費及45元物流費取得唾液篩檢試劑；或透過21個縣市衛生局（除嘉義市衛生局外）及5家民間團體（大台北同學會、彩虹酷兒健康文化中心、風城部屋、台中基地及陽光酷兒中心）所設的401個定點及26台自動服務機，支付200元分別取得血液或唾液自我篩檢試劑。

雖然要自費購買，若上網登錄篩檢結果可退回費用，羅一鈞表示，自12月以來已有3759人上網登錄，其中有31人為陽性，初篩陽性率約0.8%，而透過自我篩檢發現感染未登錄、卻前往醫療院所者也有3人。

疾管署呼籲，有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢；持續有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢，若有感染風險行為（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染其他性傳染病等），則建議每3至6個月篩檢1次。

依據疾管署統計資料顯示，107年新增愛滋感染人數為1993人，是繼101年以來最低；羅一鈞說，與前一年比較，降幅達21%，主因在於國人感染者服藥比率已提升很多，而107年感染愛滋病毒的途徑仍以「不安全性行為」占92%為主，年齡層以25至34歲年輕族群占44%最多，其次為15至24歲的26%，但這兩年齡層亦均分別較前一年下降22%及23%，顯示愛滋防治策略奏效。