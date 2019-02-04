「能站就不要坐」真的會瘦嗎？

草根影響力新視野 ／琪拉編譯

你可能過去有聽過一些減輕體重的方法，包過多站著、少坐著。根據最新的研究，即便站著時消耗的熱量多過於坐時，但差別並不會太大。不過這也不代表我們就應該常坐著，不需要多站立，因為站著，對身體也有很多好處。

研究顯示，幾個小時的靜止或久坐對健康有許多壞處，包括降低腿部與腦部的血液流量，對血管的健康有害處，還有降低身體對血糖與膽固質的控制能力等。結果，常常久坐反而容易導致糖尿病、心臟病與死亡。久坐也容易讓人肥胖，肥胖更讓人不想站，惡性循環的結果只讓情況更糟。

過去認為站著消耗會比坐著多消耗上百卡路里的研究結果，是立基於極端的情況。意思是，科學家拿靜坐、身體都完全靜止時的消耗熱量，與站著走動、作家事等地消耗熱量來比較，因此結果會傾向於誇大。

英國貝斯大學與加州維斯芒特學院的科學家認為過去的研究結果並不精確，他們於是找來了46個體重正常的成年男性與女性，要求他們在實驗室裡站著20分鐘，坐著20分鐘、或是躺著20分鐘。躺著時人們可以憑自己意願稍微翻轉身體、移動四肢，坐著時他們可以看電視，同時也可以搖晃雙腳、雙手等自由的肢體活動。站著時，這些人可以站著打電腦、做些靜態的工作，只要維持在原地即可。

之後，科學家在比較這兩種不同的姿勢消耗的卡路里。結果發現，坐著時比躺著時多消耗了3%的卡路里，站著時又比坐著時多消耗12%的卡路里。科學家發現，一小時的站姿比坐姿多消耗9卡路里，一天若多站兩小時，一星期下來會多消耗130卡路里。但是這些消耗的熱量並不足以讓人減輕體重。

不過，這些結果只是平均，實際消耗的卡路里可能因人的不同基礎代謝率而有所不同。像是經常運動的人、基礎代謝率比較高的人，即便站著，消耗的卡路里也比其他人高。

更重要的是，科學家表示，即便[久站]不是一個有效的減肥策略，但是至少可以幫助人不再增加體重。畢竟，每天增加一點卡路里的消耗，長期下來也可以幫助體重減輕與減少肥胖的機率。

資料來源：https://www.nytimes.com