3歲女童肚子硬硬的「竟是畸胎瘤」　醫心疼：比卵巢大5倍

▲婦科主任陳泰昌以單孔腹腔鏡手術為5歲女童保住卵巢。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

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台北市一名3歲女童，去年底因感冒、肚子不舒服到診所看病，醫師觸診發現腹部有硬塊，轉診到台中，經檢查，發現是卵巢畸胎瘤併扭轉所致，必須切除卵巢，但家長擔心影響孩子未來生育功能，醫療團隊改以單孔腹腔鏡手術切除腫瘤，最後不僅保住卵巢，也沒有留下術後痕跡。

女童父親說，去年12月中，發現女兒無精打采，講起話來有氣無力，但詢問下卻又無法完整表達，只好帶到診所看診，起初台北一家醫學中心建議使用傳統剖腹手術，或一般三孔腹腔鏡手術切除卵巢，但他擔心影響女兒未來生育功能及美觀，上網蒐集相關疾病資料後，決定轉診至亞洲大學附屬醫院尋求其他治療方式。

亞大醫院婦科主任陳泰昌指出，常見的卵巢良性囊腫包括畸胎瘤、功能性囊腫和巧克力囊腫，其中卵巢畸胎瘤多屬良性，僅1％為惡性，好發年齡約10歲至30歲，「發生在3歲女童身上實屬罕見」。

▲成年女性若經常腹痛，應接受常規超音波檢查。（圖／記者李佳蓉攝）

陳泰昌說，卵巢畸胎瘤初期症狀不明顯，像是上述3歲妹妹是因觸診時發現腹部有硬塊才發現，但如果出現腹脹、下腹痛、嘔吐等，代表出現急性破裂或扭轉，必須立刻開刀治療，才能保全卵巢或性命。

由於患者年紀小，卵巢不到1公分大，但右側卵巢卻有一顆5乘5公分大的畸胎瘤，「體積幾乎占滿骨盆腔」。陳泰昌指出，多數卵巢畸胎瘤治療方式需進行開腹手術，並將卵巢完整切除，不但會在腹部留下約8公分的傷口，且住院時間長、疼痛感明顯，甚至影響未來生育功能。

醫生評估，女童的情況可透過單孔腹腔鏡手術治療，因此在肚臍中開一個約1.5公分的洞，並完整切除畸胎瘤後，不但無需切除卵巢，也不會破壞周圍組織，加上住院時間短，疼痛感更輕微，術後已經返家休養。

陳泰昌提醒，因卵巢畸胎瘤無法預防，通常是透過例行性檢查，或出現症狀才發現，對於年紀小的女生，建議父母可透過觸摸孩子的腹部是否有硬塊，或是否因腹痛哭鬧，而赴醫檢查，至於成年女性若經常腹痛，平時應接受常規超音波檢查，才能把握治療黃金時間。