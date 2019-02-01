社交高手這樣養成！「7聊天技巧」公開...你還問天氣如何？



▲聊天可不能隨便亂聊，否則可能會讓別人對你留下很差的印象。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

其實「開啟一段對話」並沒有想像中簡單，若是聊的好，對方對你的好感度就會提升，但是若是聊錯了，可能就會造成尷尬，嚴重還會直接拒絕往來。對此，國外網站《Bright Side》就整理出與人相處的7個對話技巧，讓你僅僅使用聊天就能變成社交高手，別再問今天的天氣如何了啦！

與人相處的7個對話技巧：

1.討論周圍的環境

「討論周圍的環境」在許多情況之下都很有用，你只需要在談話前使用自己的感官觀察所處的環境和人，這樣你一定能獲得觀察事物的「線索」，例如對方喜歡看的書或是喜歡喝的咖啡，你就可以利用這些主題打開對話。

2.營造一種舒適感

營造一種舒適感就是表達對「對方所在地」的興趣（例如：家鄉），這會讓對方感覺到你很關注他，而且也能讓對方想起自己的家鄉、父母或是家庭等等回憶，「討論家鄉」就是很好打開聊天主題的方式。此外，如果你剛好和聊天對象來自同一個地方，那你們之間的連結性就會變得更強。

但是要注意了，假如你對於對方的家鄉、所在地不太了解，最好就別硬說，你可以跟他聊聊當地有什麼美食、文化，這樣才不會說錯話顯得自己沒有禮貌。



▲如果你對聊天對象的家鄉沒有很了解，最好不要裝懂，否則你可能會很糗。



3.慢慢提出自己的問題

「聊天氣」是一個很安全的主題，但通常都會被認為是閒聊，而正確的談話則有機會在之後引發有意義的對話。如果這個聊天對象你才剛認識，千萬別問太過隱私的問題，否則對方可能會覺得你在試探他，反而會讓他對你留下很差的印象。

4.注意小細節

在這個社群網路廣大發展的世界裡，人們渴望一種「真正的聯繫」，所以當你和他人在聊天的時候，不妨可以多注意一些小細節，之後若能在談話中提出這些小細節，對方就會覺得跟你相處很舒服，還會想要更了解你。



▲別人說話時，你可以多注意他的一些小細節，這樣就能建立起兩人之間的連結。



5.幽默就是聊天的最佳工具

「幽默」是聊天中不可缺乏的一項關鍵因素，因為沒有人會討厭好笑、有趣的事物，而且幽默會讓人們產生連結；所以如果你剛好很幸運擁有幽默感，那就要好好發揮，但要小心不要說出任何粗俗或是可能會被誤解的東西，否則可能會讓別人對你的好感度瞬間降低。

6.利用時事和流行文化來激發興趣

假如你真的不知道該跟對方聊些什麼，那你可以利用電影、音樂或是食物等等時事打開話題，但要記得「避開政治」。



▲假如你真的不知道要聊什麼，可以從一些時事下手。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



7.向對方尋求一些幫助

也許你會想「向別人尋求幫助應該會被討厭吧？」但事實上，人們更喜歡可以幫助他人的那種感覺，而且向對方尋求幫助能讓他知道「自己處於支配地位」，更重要的是，大多數人都不會拒絕協助輕鬆的事情。

舉例來說，「如果你不介意，我可以跟你借書看一下嗎？」或是「我可以跟你借一下筆嗎？」都會是不錯的尋求幫助方法。