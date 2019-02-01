過年遇「老哏問題」怎麼回？　這8招學起來

圖／shutterstock 文／呂嘉薰

「你什麼時候要結婚？」、「什麼時候要生小孩？」、「你什麼時候要畢業？」、「你論文怎麼還沒寫完？」……

每逢過年，這連珠炮般的問題便會出現，親戚們總掛著笑臉劈頭就問。問題範圍廣泛，適用於嬰兒到老人，收發個紅包、彷彿是個任務關卡在「打怪」，得回答完這些問題才能「破關」。

令人困擾的是，發問的人常是久違的遠房親戚或不熟的長輩，有些涉及隱私的問題，在情感基礎不深厚的狀況下，明明覺得沒有告知的必要，卻又怕不回答會失了禮數，過個年變得好複雜，有些人甚至一想到就焦慮無比。

台北市立聯合醫院松德院區一般精神科研究醫師蔣立德指出，過年前這段時間，的確會有更多焦慮的患者，因難以處理煩躁而來門診求助。

面對接二連三的聚會，究竟要如何從容面對這些尷尬的情況，並保持良好形象？

1、在家練習。出席社交場合之前，先在家預演相關情境，訓練自己主動與別人打招呼的技巧，並且做些基本的問答、寒暄練習。

2、避免遲到。參加活動時，提前抵達可以讓心情平靜，也避免遲到時讓大家目送自己進場，製造尷尬的氣氛，增加自己壓力和對方問話的契機。

3、先發制人。事先準備自己覺得安全的話題如最近什麼電影好看、熱門時事等，主動出擊，掌握談話主導權，是最能讓自己安心的方式。當然，有時得避免過於敏感的政治議題，免得引戰。但是，注意這招得視親戚個性而定，若對方是健談的親戚，恐怕只會打開話匣子講不完。

4、加強回話技巧。當遇到自己不想談的話題，可以笑著回答「說來話長，下次有機會再私底下跟您聊。」作技巧性的迴避，或以「你們是過來人也知道，這要碰運氣。」等話隱約提醒對方要有同理心，既不冷場又能保有禮貌。

5、回答肯定句。這是最簡單的方式，如被問「怎麼還沒生小孩？有沒有在努力啊？」就回答「有」或「正在努力」簡單帶過。若對方還是沒搞清楚而死纏爛打，別急著臭臉，可以有禮貌地表明自己現在不想談的立場，終結對話。蔣立德說，「如果不講，明年還是會發生，」別錯失了一次機會，換來重複的惡夢。只是，若角色對調，在交談中聽到對方出現類似的回應，也要提醒自己別誤觸地雷。

6、跟家人套好招。有時跟家人出外拜年，對方是自己不甚熟悉的人，可以先跟家人溝通自己不是很想回答哪些話題，讓家人可以適時幫忙擋或代為回應。

7、做好事前心理準備。如果現在就開始焦慮，多找信任且熟悉的親友聊聊，共同分享處理經驗，尋求具體的建議。

8、事後適當的發洩。社交壓力讓自己喘不過氣、回到家還是覺得很不舒服的話，去跑個步吧！或做任何喜歡的運動。運動是最容易分散注意力的方式，也能刺激腦內分泌血清素，幫助紓壓，找回正面情緒。

最後，蔣立德也提醒，每次的人際互動後，不妨回想一下當時狀況，適度檢討自己，想想有哪些部份可以處理得更好，「切記，焦慮一定會過去，每次與外界的互動，都是一個成功社交、面對自己的全新經驗。」

恭喜自己，你過關了。

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