從紅蚯蚓酵素之亂　解市售保健食品危機

近兩年來，有關於紅蚯蚓的醫學研究逐年遞增，讓紅蚯蚓酵素、蚯激酶等產品火熱於各大銷售平台，上網檢索會發現紅蚯蚓系列產品，不只有人可以食用，連寵物用的都有，而且價格不斐。在眾多紅蚯蚓產品中，可以看見日本專利、多國認證等字眼，但逐一檢視網路通路的產品，均未能看見台灣保健食品的認證(e.g.小綠人)，或是被歸納為藥品的專利字號，究竟紅蚯蚓產品有什麼魅力引起眾人關注，一同來檢視看看。

蚯蚓在中藥上，被稱之為「地龍」，從維基百科所摘錄的功效與應用可斟酌參考，相關內容如下：

1.清熱息風 可用於治療高熱癲癇、癲狂等症。

2.通絡 可用於治療氣虛血滯、半身不遂及風濕痹症。

3.平喘 可用於治療肺熱哮喘。

4.利尿 可用於治療水腫、小便不利。



在現代醫學的應用上，從相關新聞報導中可發現，紅蚯蚓醫用研究從日本而來。多方報導指出(2017.03.17大紀元、2018.04.06 ETtoday健康雲 、2018.12.06大家健康雜誌)，日本宮崎醫科大學名譽教授美原恆博士在1983年發現，一種棲息於歐洲，長度約4至5公分，學名為赤子愛勝蚓（Lumbricus Rubellus，L.R.）的紅蚯蚓，一般俗稱的「歐洲紅蚯蚓」，體內含有溶解纖維蛋白的酵素，會在死後將剩餘的皮膚溶解；他將此酵素進一步萃取精製，取得新型溶解酵素，此酵素具有溶解血栓、代謝血管垃圾，以及保持血管柔軟等功能，並命名為「蚓激酶」(Lumbrokinase)，也另外撰寫一本書「ミミズ酵素のちから」做相關性的介紹，台灣翻譯本名為「地龍力」。同時，在醫學研究上，有不少與蚓激酶相關的論文。



從市售產品 看見保健食品的食用危機

反觀台灣市售，有關紅蚯蚓酵素的產品玲瑯滿目，產品很多都提及多國專利應證、日本專利配方等字眼，但逐一檢核，未發現相關產品提及溶解血栓等功能，只寫出「調整體質、調節生理機能」、「維護健康 提升代謝最有力」、「美原恆博士精心研發之紅蚯蚓酵素」、「讓身體有活力」等字眼。基於研究的精神，向「衛福部食品藥物管理署」尋求保健食品與藥品的資訊，凡藥品可從西藥許可登記字號去查詢，而大眾所認知的營養品與保健食品，屬於食物的範疇，目前受制於健康食品認證與食品廣告標示的規範。



目前台灣只有被認證的「健康食品」，可依實質科學證據，進一步標示或廣告具該特定的保健功效，但不具備治療、矯正人類疾病醫療效能的食品，而且被認證的健康食品會有小綠人標示，在網路上也可做相對應的搜尋，詳情請洽衛生福利部審核通過之健康食品資料查詢。值得一提的是，用目前最夯的「紅蚯蚓酵素」、「蚓激酶」相關字眼去檢索，目前系統給予的訊息是「查無符合的資料」，因此在食用營養品與保健食品的安全，大家需要更謹慎篩選，避免發生花錢傷身的狀況。



了解自身對紅蚯蚓酵素的需求前 請先詳閱成分與產地

吃任何東西必須考量到食用的安全性，明確知道自身的需求，不要盲從、認清成分、看清相關食品標示，尤其茹素的人更要注意，紅蚯蚓酵素是屬於葷食的食品，有吃素的人不能食用。隨機找到一款含有紅蚯蚓酵素成分的產品來看，以龍鳳生技出品的護麗A順為例，有標示產品成分有哪些品項以及食用注意，如孕婦、近期動手術、服用抗凝血劑的人不能吃，但是沒標示吃素的人不能吃，也許廠商認為大家都有基本認知，所以消費者購買食品要特別注意。



產品製造地是關鍵 釐清食用成分的來源

因針對商品製造地，上面寫原料產地寫日本，貨是來自公司貨，讓人不僅好奇，是否是註冊立案的公司，在經濟部網站輸入龍鳳生物科技，可以看到相關販售品項逐一登載，因品項多元讓人想進一步釐清公司的樣貌。

考量到有些公司登記地址未必是公司位置，進一步上Google搜尋是否有此公司的存在。搜尋結果發現，龍鳳生物科技沒有自己的網站，只有社群與購物網站如LINE@、臉書、推特、Google地圖、udn買東西購物中心、蝦皮購物、消費高手、松果購物等有相關資訊，進一步去看Google搜尋給予的答案，令人覺得驚訝，公司看板是沒有，但有看到龍鳳電視台，臉書旁也貼上龍鳳電視台的團體照，這樣的答案也令人擔憂台灣目前市售與「紅蚯蚓酵素」相關的食品，是否會有相同的問題。

從食安法看見國人食用保健食品的危機

網路能提供的資訊多元，從「YouTube」，也可看見龍鳳生物科技對產品的說明，從影片中可發現左上角有標示「廣告」的字樣，影片中主持人用台語介紹，這項商品可以清血路，並進一步表示血清能達成血路會通的過程，主因是成份內含一種SK激酶(Super Kinase，原意為超級激酶，多數文章引述為蚓激酶或紅蚯蚓酵素)，而成分的發明者為日本美原恆博士，影片進一步說明SK激酶是血栓患者的福音，詳見影片(0:00-0:54)。

觀看影片請點此



從影片發現，其實主持人所述的內容有些爭議性，若依衛福部規範的「食品廣告標示」，禁止食品標示、宣傳或廣告誇張、易生誤解或宣稱醫療效能，同時影片也進一步宣稱預防、改善、減輕、診斷或治療疾病或特定生理的情況。從龍鳳生技出品的護麗A順的例子中，可推估消費者在購買當下，不會從理解保健食品的來源與相關法規認證開始，而是仰賴媒體資訊、網路影片、口耳相傳等相關管道，因此在食用保健食品上，建議一般民眾必須先釐清自身是否有必要食用，若自身健康有重大疾病，或是特殊情況，請向專業的醫師請教與討論，避免造成身體負擔。

主圖來源：pixabay

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