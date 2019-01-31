溫差大...小心腦中風！醫曝「3預防關鍵」：5危險族群要注意



▲預防腦中風應該要記住3原則＋4個徵兆。



文、圖／腦神經內科醫師 林志豪

大家今天出門有沒有多帶件外套？在這季節常聽到人家說誰誰誰腦中風的消息，但對很多人來說對於腦中風的概念還是很模糊。



在冬天，很多人為了降低上廁所的頻率選擇不喝水，血液會變較為黏稠，而在日夜溫差比較大的時候，因為溫度的關係就很有可能讓血管突然的緊縮，讓血液無法流通，這就可能發生栓塞。



常見的腦中風大致分兩種，一是腦血管破裂引起出血，又稱為「出血性腦中風」，這個類型比例大約佔了20～30％；另一是阻塞導致血液循環不良，又稱為 「缺血性腦中風」，這是在台灣較常見的中風類型。



▲腦中風不容小覷，嚴重可能會讓你喪命。（圖／ETtoday資料照）



腦中風會使腦部某些部分失去功能，小則留下手腳無力、記憶力不好的相關後遺症，大則可能會喪命，影響的嚴重性不可以小覷。



腦中風是導致中老年人殘障最主要的原因，根據研究報告顯示，腦中風已經不是老人家的專利，有越趨於年輕化的現象，部份患有慢性病、三高的年輕人較疏於治療，也因為抽菸喝酒、肥胖、精神壓力大等因素，而導致腦中風。



那麼在這段時間要注意哪些事項呢？



1.保暖措施要做好

如果有習慣清晨出門運動的人，尤其是銀髮族，盡量避免過早出門，外出時要記得帶件外套；從戶外回到溫暖的室內先別急著洗熱水澡暖身，應先讓身體回暖再去沖熱水澡。



2.要特別注意的族群

銀髮族、慢性疾病患者、有菸癮以及酗酒習慣、肥胖者，這些族群都是要特別注意的。



▲有菸癮或是酗酒習慣的人，就要更加留意腦中風的問題。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



3.「臨、微、不、亂」

腦中風發生時，會有小小的預兆，記住「臨、微、不、亂」，當真的發生腦中風時，也就可以臨危不亂的冷靜處理了。

●「臨」時手腳軟

突然發生手腳無力、無法舉起手腳，或是手腳不協調。

●「微」笑也困難

臉部表情不對稱，微笑起來嘴角歪斜。

●講話「不」清楚



口齒不清、無法表達或是無法有邏輯的表達

●別「亂」快送醫

有以上症狀出現，千萬別慌張也別拖延，記下發作時間， 把握黃金三小時趕快送醫 ，若醫師評估情況符合，可注射血栓溶解劑，就有機會降低致殘率，以及提高後續恢復的機會、減少後遺症。



有9成以上的中風患者，就是因為沒有辦法在當下判斷中風症狀，以為只是一時疲累休息幾天就好，就這樣延誤了送醫時間。在門診當中，就曾經遇過中風三天才送醫，這就大大影響了後續康復的機會了。



▲如果有出現腦中風的徵兆，就應該要趕快把握黃金3小時趕快送醫。（示意圖／記者宋德威攝）



林志豪醫師，美國哈佛麻州總醫院神經部研究員，林新醫院腦中風中心主任，台灣神經科專科醫師，台灣腦神經內科醫師，節目《醫師好辣》邀約；專長：頭痛、腦中風、嗜睡症、失認症、巴金森氏症、全面性短暫失憶、三叉神經痛以及神經系統病變。

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