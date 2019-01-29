王彩樺曝右眼白內障需手術　術前記得先做這5件事

圖／擷取自王彩樺粉絲專頁 文／林貞岑採訪、葉懿德整理

49歲的王彩樺日前錄影時自嘲「眼睛業障很重」，原來是因為她去年2月左眼才動過白內障手術，沒想到一年時間不到，右眼又出狀況，同樣飽受白內障之苦，約4、5個月前就發現右眼開始看東西都不清楚、霧霧的。

王彩樺坦言，或許是因為長期忙於工作，又因為攝影棚和舞台多有強光照射，導致眼睛不適，她透露自己其實每年都會按時做健康檢查，但無奈工作關係，經常使用手機，強調「藍光對眼睛的傷害真的影響很大。」，並呼籲大家別在黑暗處使用手機。

3C產品流行導致民眾用眼過度，台灣白內障病患也大幅上升，根據衛福部統計，近10年40歲至50歲白內障就診人數成長56%。白內障是無可避免的老化過程，也是造成失明的主因，尤其現代人離不開手機、3C產品、用眼過度，加上三高（高血壓、高血糖、高血脂）年輕化，不少民眾還不到50歲，白內障就搶先來報到。

（圖片來源：康健雜誌）

白內障是眼睛內聚光線的水晶體變混濁，看出去的影像如同隔了一層水霧，「如同相機鏡頭用久變髒，照片不清楚。」眼科醫師鄭子傑巧妙比喻說。白內障如果視力模糊妨礙到正常正活，就必須動手術。

幸好白內障手術提供了撥雲見日的機會，重新讓灰濛濛的視力大放異彩。只不過，更安全、更完備的新技術及產品競相上市，白內障手術的自費項目愈來愈多，最新、最貴就是視力第二春的保證嗎？過去《康健》曾採訪多位醫師，為民眾解答。

飛秒雷射比傳統手術好？

真相：醫生的技術才是關鍵

宣稱「精確分割、無傷口、無刀」的飛秒雷射，特色是用電腦定位，取代徒手用鑽石刀執行「前置作業」：以雷射切開角膜、撕開水晶體上薄薄的前囊及分割水晶體，減少人為動刀風險。

「沒有刀不等於沒有傷口，」眼科醫師黃維仁說，飛秒雷射是利用瞬間高能量爆破，讓組織汽化，但並非沒有傷口。但雷射的優點是精準、可確切控制傷口深度、寬度及長度並加速癒合。

黃維仁說，飛秒雷射簡化了兩成的手術步驟，但不論徒手或雷射之後，都要經過超音波乳化術融化晶核取出水晶體，才能置換新的人工水晶體，這些還是得靠醫生熟練技巧完成。

誰不適合做飛秒雷射：

●小孩：必須要全身麻醉才能做，風險太高。

●角膜混濁、有疤痕、外傷感染或瞳孔無法放大、青光眼及虹彩炎的人。

（圖片來源：康健雜誌）

裝了最貴的人工水晶體，效果卻不好？

真相：愈貴的人工水晶體愈挑人做

人工水晶體好比「眼內隱形眼鏡，」新竹國泰醫院眼科主任陳瑩山說，目前最好的人工水晶體是能改善老花、散光及近視的多功能多焦水晶體。

但愈貴的人工水晶體愈「挑醫生、挑病人」，並非人人適用。

首先，因為同時矯正老花近視及散光，愈需要有經驗的醫生把人工水晶體位置「喬」到剛剛好，不偏移的正中央位置，才能發揮最佳效果，且病人本身的眼睛功能不好，再好的人工水晶體也無法發揮功效。

比如高度近視的人視網膜剝離機會高，即使開了白內障手術、換上最好的人工水晶體，幾年後仍可能因視網膜出問題而影響視力。

有些糖尿病人黃斑部出血，甚至傷到視神經，連光覺都沒有，這時不建議開白內障，「效果有限，」基隆長庚醫院眼科主任孫啟欽說，視網膜好壞會影響視力，即便換上再貴的水晶體，改善視覺效果也很有限。

多焦點水晶體，哪些人可能不適合？

●視網膜或黃斑部有病變的人，視覺效果會打折扣。

●散光太重的人，多焦點水晶體改善視覺效果有限。

●白內障太熟，手術風險增加。

（圖片來源：陳德信）

術前，該做這5件事

1.問口碑：

會開刀的醫生口碑好、有經驗，自然能把手術風險降至最低，醫師建議，別盡信網路上的推薦，最好是從身旁親友開始打聽。

2.多觀察：

除了醫師的專業證照、執照外，病人和醫護人員的互動以及手術房的環境和衛生也應留意，畢竟做白內障手術要意識清楚、眼睛睜大躺在手術房30分鐘以上，令人安心的環境很重要。

3.多發問：

像是手術的步驟是什麼？有沒有潛在風險？裝了這個人工水晶體，術後最好的視力能到那裡？這個手術有需要注意的地方嗎？我比別人多什麼風險？

另外，如果有以下狀況，也得告知醫生：

● 有沒有服用藥物？譬如降血壓或心臟病藥物中的抗凝血劑會造成眼睛傷口流血不止，要特別注意。

● 如果你有做過近視雷射手術，最好讓醫生知道手術前的視力度數和角膜弧度，方便計算白內障的手術角度，降低失誤率。

（圖片來源：shutterstock）

4.確認術前是否有詳盡的眼科檢查

●細隙燈檢查，確認眼球前半部的狀況

●角膜及瞳孔檢查

●視網膜散瞳檢查

●眼壓

●測量最好的矯正視力

5.選擇適合的人工水晶體

沒有100分的完美人工水晶體，要想不花冤枉錢，選人工水晶體前先問問自己也問醫師是否適合，且平常的工作和生活習慣也應考慮進去。

●多焦人工水晶體：是用散射同心圓原理，讓遠近影像同時成形，可一次解決老花、散光及近視來提供生活及工作的上便利。但會降低視覺銳利度及增加眩光、光暈問題，需要約半年時間適應。

●單焦水晶體：分球面、非球面和散光三種，優點是視覺銳利度高但缺點是功能有限，需要佩戴老化或散光眼鏡。

白內障手術也是門藝術，如何和醫生好好溝通，選擇最合適的手術及人工水晶體，控制三高、不讓眼睛過勞，靈魂之窗才能陪我們走得更遠、更久。

延伸閱讀：

晚餐選「它」當主食 避免黃斑部退化

太陽眼鏡戴錯更傷眼 這顏色千萬別選

多吃這些東西能增加葉黃素 效果有如戴濾藍光眼鏡

起床後做「上泳顫掌」3分鐘！ 改善肩頸僵硬 讓眼睛、頭腦清晰

不戴老花眼鏡並不會延緩老化！唯一的解決之道是...

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載