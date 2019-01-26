某些台企大老闆、亞馬遜創辦人都脾氣火爆　為什麼卻超級成功

圖／ shutterstock 文／謝佳君編譯

舞台上，演員休葛蘭（Hugh Grant）是個頭髮飄逸、猶如迷人般的王子，舞台下的他，卻需要很多的個人空間。他不想成為名人，討厭當演員，前女友伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）的朋友更認為他從頭到尾就是個「怪人」。

雖然休葛蘭的性情多變，與他共事並不輕鬆，但會不會正因為他的性情乖戾，促成他事業上的成就？

從古至今，國內外不少名人的脾氣都有些乖戾。從牛頓、貝多芬這等天才，到亞馬遜創辦人傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）也常大發雷霆、言語辱罵，卻未阻礙他建立市值3000億美元的公司。就連兩家大型企業大老闆也是以作風強勢著稱，甚至脾氣還有些火爆，會砸煙灰缸、罰站部屬。

（螢光幕前的休葛蘭看起來是風度翩翩的迷人王子，但私底下的他性情多變。圖片來源：shutterstock）

負面情緒，讓人類得以生存、更強大

景氣低迷、人民生活苦悶的大環境氛圍之下，現代人迫切追求幸福、「小確幸」，帶動許多傳遞積極正能量的書籍銷售，網路上也到處流傳激勵人心的至理名言，就連「幸福指數」（happiness index）都能成為媲美國內生產總值（GDP）的國民幸福指標。

但事實上，凡事做好最壞的打算，卻有一些顯著的好處。

《BBC》報導，脾氣暴躁的人可能是優秀的談判者、能辨別洞察的決策者，罹患心臟病的風險也較低。憤世嫉俗的人則通常有更穩定的婚姻、較高的收入、壽命也較長──儘管這和一般人所想像的正好相反。

關鍵就在於，人們的感受具有適應性。包括憤怒、難過、悲觀主義，這些都不是上天殘酷的賜予，也不全是隨機分配，經過生物演化，它成為人類有用的功能，得以生存，甚至變得更強大。

（談判時，有時會拉長臉、板起臉孔、看來有點憤怒，研究指出，這並非完全是偶然的動作，而是有目的性的讓我們面對對手時，增強我們的身體力量，更有利於談判。圖片來源：shutterstock）

負面情緒４大好處：富想像力、勇於冒險、善談判、講求公平

但為何看似負向的情緒，卻能帶來這麼多好處？

●富有想像力

2009年，阿姆斯特丹大學的馬泰斯‧巴斯（Matthijs Baas）進行一項實驗，他讓部分受試者感到憤怒，一部分受試者則感到難過。接著兩組人被要求在限制時間內盡可能想出一些方法，能夠改善心理學教育，結果發現，那些感到憤怒的人想到的點子較多，而且富有原創性，出現重複的點子不到1％。

巴斯認為，憤怒的人更可能有天馬行空的想法，或所謂「無結構」的想像。舉例來說，若要想出10個有關磚頭的用途，系統性思考的人可能會提出10個不同的建築；但若要想出一個全新的用途，例如變成武器，就需要結構性較弱的思維。

●幫助逃離險境

巴斯表示，憤怒的情緒會讓身體啟動各個資源，意識到情勢險峻，並提供能量讓你擺脫這個處境。如同大多數的情緒，憤怒是源自大腦內的杏仁核，它能偵測到威脅，而且遠在我們意識到危險之前，就已經發出警報。

接著大腦會出現大量腎上腺素，釋放出一股衝動、充滿能量的憤怒情緒，並維持數分鐘，這時呼吸、心跳會加速，血壓飆高。因此，當人們被激怒時，臉會脹紅、前額爆出青筋。一種說法是，這些生理反應讓身體能夠迎接攻擊、挑戰；也有人認為，正是這樣的情緒能提高人們的動機，敢於在衝動之下冒心理風險。

●利於談判

談判時要提高進攻性，其中一個關鍵就是發現對方不重視你的利益，若要讓對方意識到這一點，就必須讓他們「付出代價」。除了肢體暴力威脅或者撤回利益，憤怒時拉長臉、板起臉孔也有類似作用，研究指出，這並非完全是偶然的動作，而是有目的性的讓我們面對對手時，增強我們的身體力量。

●公平對待

研究發現，低落的情緒會讓人們更留意社會規範和期待，拒絕他人不公平的對待；同樣地，他們的行為也會比較公平，並用相同方式對待其他人。

一項實驗中，研究者先讓參與者感到噁心、悲傷、憤怒、恐懼、快樂、驚喜或平靜，接著讓他們玩「最後通牒遊戲」，這個遊戲常被用來測試人們的公平意識。

遊戲中，第一個人會獲得一些錢，他們可以決定如何將錢分給自己和另一個人，第二個人則決定是否接受，如果同意，就按照第一個人的方式分配，若不接受，誰都不能拿到錢。有趣的是，如果第二個人的情緒較負面，大多拒絕接受方案。

但如果在「獨裁者遊戲」中，第二個人不能有任何異議，只能接受第一個人放棄的錢，結果發現，比較快樂的人會為自己留下較多錢，悲傷的人則沒那麼自私。

（過度樂觀有時容易讓人降低前進動力，甚至有專家認為，越常幻想，夢想實現的可能性越低。圖片來源：shutterstock）

過度樂觀，當心容易上當、夢想難實現

雖然快樂一向被認為是件好事，但好心情卻可能伴隨潛在風險，包括失去前進的動力、降低注意力、容易受騙上當且自私。正面積極也容易出現酗酒、暴飲暴食、不安全的性行為。

●心血管疾病風險增加

2010年一項研究中，研究人員觀察644名心血管疾病患者，了解他們的憤怒程度、壓抑憤怒、以及沮喪的感受，並追蹤5年和10年。期間，20%受試者經歷重大心血管疾病，9%的人死亡。

一開始，憤怒和壓抑憤怒看起來都有可能增加心臟病發作的風險，但在控制其他因素後，研究人員發現，憤怒並沒有影響，反倒是壓抑憤怒使心臟病發作的機率提高3倍。其他研究也顯示，壓抑憤怒會導致慢性高血壓。

●降低警覺意識

快樂和擁抱荷爾蒙、催產素有關，已有許多研究顯示，這會削弱我們對威脅的辨識。專家指出，當人們持續籠罩在快樂情緒中，容易忽略重要線索，過度依賴現有的知識，導致在做判斷時犯嚴重錯誤。

●容易受騙上當

研究情緒影響行為長達近40年的約瑟夫福加斯（Joseph Forgas），和澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）共同進行一項研究，他們讓快樂和悲傷的受試者觀看電影，接著請受試者判斷都市傳說的真實性，如電線會導致白血病、中央情報局謀殺甘迺迪總統。

結果發現，心情好的人比較不會抱持懷疑態度，降低戒心，更容易受騙上當。

●存有刻板印象

福加斯也使用射擊遊戲測試正面情緒的人是否更容易有刻板印象。正如他預期，心情愉悅的人更常將射擊目標瞄準戴頭巾的人。

●缺乏前進動力

對未來過度充滿樂觀，更可能帶來諷刺的結果。「人們感到事情都已完成，變得放鬆，覺得不再需要投入心力去實現這些美好的想像和白日夢，」紐約大學加布里埃爾‧厄廷根（Gabriele Oettingen）說。

「人們常說『有了夢想，你就會實現』，但這是有問題的，」厄廷根認為，越常幻想，夢想實現的可能性越低。樂觀會讓肥胖者怠於減肥，抽菸者更難戒菸，而畢業生如果常幻想工作成功，通常最終收入也最少。

如此過度樂觀，在社會層面上也令人憂心。厄廷根曾比較《今日美國報》（USA Today），並觀察一週或一個月後的經濟表現，發現當報導內容越是樂觀，經濟表現越差。接著她再觀察總統就職演說，注意到當演講內容越正面積極，預示著任內的就業率和GDP也較低。

凡事做最壞打算，不怕意外來攪局

如此看來，負面情緒並不全是壞事。

「防禦性悲觀主義」（Defensive pessimism）有點類似「墨菲定律」（Murphy’s Law）──宇宙中可能出錯的事情都會出錯。因此，凡事作最壞的打算，一旦最糟的事發生了，你早已做好萬全準備。

之後當你又大發雷霆或沮喪低落，如果有人要你打起精神、開心起來，不妨告訴他們，你這是在降低失業率、拯救經濟，而且你將會是最後成功、笑到最後一刻的那個人！

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