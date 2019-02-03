吃年菜注意「3不2要」　佛跳牆下肚嘴超膩？營養師有撇步

▲佛跳牆是常見的濃膩年菜。（圖／資料照／記者黃士原攝）

記者嚴云岑／台北報導

除夕夜家族團圓，飯桌上一定少不了火鍋、佛跳牆、滷蹄膀等濃膩年菜，營養師提醒，當人體攝取過多的脂肪時，口中容易產生不適感，無法吃下更多的食物，建議可在用餐途中喝濃茶解膩，吃年菜也要注意「3不2要」，才能吃得健康又不胖。

晨光健康營養專科營養師趙函穎表示，佛跳牆適用豬腳、豬皮、火腿等高級食材長期熬成，一甕就有大量的脂肪；滷蹄膀雖然有筍乾與蔬菜，卻因吸了大量滷汁，油脂含量破表；煮火鍋時若用了高油的火鍋料與沾醬，也容易在不知不覺中攝取過多的脂肪。

▲營養師說，喝濃茶可去除口腔味蕾的膩感。（圖／示意圖／ETtoday資料照）

趙函穎提到，若要避免年節攝取過多油脂，煮火鍋時可以多準備一些高纖食材，例如在火鍋湯底加入白菜、菇類、蘿蔔等食材，肉類也可選擇油花較少的部位，如松阪豬、牛肋條等，同時少使用香腸、臘肉等加工類食材和內臟部位，避免攝取過多的脂肪，增加身體負擔。

此外，在吃年菜時也要注意「3不2要」！三不分別為：不要吃太多肥肉、不要喝太多湯頭、不要吃到全飽；二要則為多食用蔬果均衡營養，用餐期間搭配濃茶，透過氨基酸去除口腔味蕾的膩感，綠茶、烏龍茶都是不錯選擇，每餐以250~300c.c.為宜，但胃部敏感者要先吃點東西墊胃，避免空腹直接喝茶。