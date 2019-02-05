拜年送保健食品超貼心？　「特殊疾病」亂吃反而更傷身

▲養生風氣夯，保健食品成為農曆過年送禮新選擇。（圖／示意圖／取自pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

國人養生風氣盛行，過年走訪親戚家拜年時，養生食品往往成為送禮的最佳選擇，但藥害基金會提醒，在服用保健食品時，千萬不可抱著「有病治病，沒病強身」或「有吃有保庇」的觀念，對於兒童或有固定服用藥物等特殊族群，可要慎選健康伴手禮，才能送禮送到心坎裡。

根據美國消費者實驗室（ConsumerLab.com）統計，市售50種女性、男性、兒童及寵物適用的綜合維他命或綜合礦物質產品，包括膠囊、錠狀及軟糖等，多達46%產品成分與標示不符。其中一款針對50歲以上女性食用的綜合維他命，檢驗卻查出產品成分葉酸遠高於產品標示173.3%。

▲健康食品與保健食品的最大差別在於有無小綠人標章。（圖／資料照／記者陳世昌攝）

值得注意的是，在此研究報告中發現，有一款兒童食用的維生素軟糖，檢驗卻發現葉酸高於產品標示256.6%、維生素A高於產品標示196.8%，遠超過孩童一天的攝取量上限，恐造成攝取過量之風險。

此外，含鈉量高的雞精、食補液等保健飲品，對於需要嚴格控制水份和鈉、鉀攝取量的腎臟病及心臟衰竭等患者來說，反而不利於病情控制，或者是固定服用抗凝血藥物治療心血管疾病的患者，若食用納豆、魚油類等保健食品，亦可能增加出血的風險。

根據《新英格蘭醫學期刊》一篇論文統計2004至2013年間，美國63間醫院急診部門、2萬3千多名急診病患中，超過21%的兒童因為誤食保健食品而掛急診；20至34歲的族群中，多達28%因攝取減肥、提升能量等相關保健食品，出現心悸、胸痛等症狀進行急診。

▲吃保健食品減肥若未注意劑量，可能會出現減肥、心悸、胸悶等症狀。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

藥害救濟基金會提醒民眾，在選購保健食品時可依食品藥物管理署訂定的「包裝維生素礦物質類之錠狀膠囊狀食品營養標示應遵行事項」，檢視產品包裝標示各項維生素與礦物質含量、每日攝取參考值等。

另外，也可以參考國民健康署訂定「國人營養素參考攝取量」表，以避免攝取過量，造成身體不適，花錢強身不成反傷身，食用後若出現皮膚紅疹、搔癢、拉肚子或其他身體不適症狀，應立即停止食用及就醫。