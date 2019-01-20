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好市多魚油砷含量超標7倍卻合法　台中市府要求衛福部調整

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▲▼好市多自有品牌「科克蘭阿拉斯加野生鮭魚油軟膠囊」砷含量被檢出高達0.79ppm，「食品中汙染物質及毒素衛生標準」規定0.1ppm，明顯超標。（圖／翻攝台中市政府網站）

▲台中市法制局抽驗市售12款魚油、藻油，好市多自有品牌「科克蘭阿拉斯加野生鮭魚油軟膠囊」（右二）砷含量被檢出高達0.79ppm，明顯超標。（圖／翻攝台中市政府網站）

生活中心／綜合報導

台中市政府在賣場或網路通路隨機抽檢12款魚油及藻油膠囊，發現好市多自有品牌「科克蘭阿拉斯加野生鮭魚油軟膠囊」砷含量被檢出高達0.79ppm，超過108年1月1日施行「食品中汙染物質及毒素衛生標準」規定的0.1ppm標準。台中市法制局指出，衛福部表示只要製造日期在今年1月1日以前，就算合法販售的商品，市府消保官將請中央調整判定時間點，確保民眾權益。

法制局長李善植表示，消保官隨機抽驗7件市售魚油及5件藻油，檢驗項目包括重金屬、DHA或EPA含量及塑化劑等。這次抽驗發現好市多販售的「科克蘭阿拉斯加野生鮭魚油軟膠囊」砷含量高達0.79ppm，已超過108年1月1日正式施行的「食品中汙染物質及毒素衛生標準」

▲▼好市多 。（圖／資料照）

▲好市多自有品牌魚油膠囊被驗出砷含量超標7倍。（圖／資料照）

衛福部表示，製造日期在108年1月1日以後的食品才適用該標準，因此會出現市面上製造日期在108年1月1日以前超標卻合法的食品。雖然好市多這批魚油不是違法商品，但為落實消費者「知情權」，市府主任消保官康馨壬說，「食品中汙染物質及毒素衛生標準」於107年5月8日發布，108年1月1日施行，法規緩衝期有半年，業者有時間檢驗自身產品是不是合乎標準並且回收商品。

台中市政府認為衛福部採「製造日期」作為劃分依據，形成「舊產品」超標，但仍可在市面流通不違法的情形。不過食物是直接吃進人體，市府呼籲食藥署對於標準的適用劃分再多加評估。另外，也呼籲好市多嚴格把關商品品質。

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